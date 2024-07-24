Олимпиада-2024: официальное открытие в пятницу, но игры уже начались

В среду игровая программа Олимпиады открылась групповыми матчами в футболе и регби-7. Аргентина в драматичном и скандальном матче уступила Марокко - 1:2.

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Олимпийские игры в Париже официально открываются в пятницу, однако игровая олимпийская программа уже началась - в среду прошли первые матчи в футболе и регби-7.

София Хатценкова, Euronews: "Почему некоторые дисциплины начинаются за два дня до церемонии открытия в пятницу вечером? Чтобы соблюсти время восстановления спортсменов и обеспечить проведение финалов до церемонии закрытия 11 августа, первые групповые матчи нужно было сыграть раньше. По правилам, матчи с участием одной и той же команды должны разделять минимум три дня".

В футболе игра между Аргентиной и Марокко в Сент-Этьене началась и, в особенности, завершилась большим скандалом. Сначала местные болельщики освистали гимн аргентинской команды в знак протеста против расистской кричалки "альбиселесте" в адрес французских футболистов после победы на недавнем Кубке Америки.

Однако главные события развернулись в конце. Аргентина проигрывала марокканцам со счетом 0:2, но отыграла сначала один гол, а затем второй - на 16-й добавленной к основному времени матча. Сразу после гола на поле высыпали разъяренные марокканские фанаты, и игра была прервана.

Стюард ловит марокканского болельщика, выбежавшего на футбольное поле Silvia Izquierdo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Команды вернулись на поле, чтобы доиграть еще три минуты, спустя два часа, после того, как болельщики разошлись, при этом ВАР отменил спасительный аргентинский гол, подтвердив активный офсайд, и победа со счетом 2:1 осталась за сборной Марокко.

Главный тренер аргентинцев Хавьер Маскерано назвал случившееся самым большим цирком в жизни.

Другие футбольные матчи первого игрового дня получились менее драматичными: Узбекистан сравнял счет в матче против Испании, но так же уступил одному из фаворитов турнира со счетом 1:2, в этой же группе С вничью 0:0 сыграли Египет и Доминиканская республика. Новая Зеландия обыграла Гвинею 2:1 в группе А.

В ОЖИДАНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ

Многие с предвкушением ждут официальное открытие Олимпиады, хотя некоторые болельщики сетуют на проблемы с организацией.

София Хатценкова: Считаете ли вы, что эти игры на данный момент хорошо организованы? Что вы скажете об общественном транспорте?

"Да, общественный транспорт хороший, но стадион здесь немного грязный, нет заборов и прочего".

"Мне очень повезло, потому что в этом году мне исполняется 60, и вся моя семья собралась вместе с целью, чтобы я каждый день смотрел по одному виду спорта в разных местах. Сегодня я начинаю с регби, завтра собираюсь посмотреть гандбол. Это здорово – посмотреть Игры. Это мечта".

"Мы просто недовольны туристическими проблемами и всеми блокировками, с которыми столкнулись. Мы скачали приложение, в котором говорилось: "не ходите туда, не ходите сюда. Сядьте на этот поезд вместо этого".

"Конечно, это замечательный момент единения. Например, прекрасный пример сегодня - регби-7: много матчей, много команд, много наций. Всегда приятно встречаться с другими странами."