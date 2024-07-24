Олимпиада-2024: официальное открытие в пятницу, но игры уже начались

В среду игровая программа Олимпиады открылась групповыми матчами в футболе и регби-7. Аргентина в драматичном и скандальном матче уступила Марокко - 1:2.
Олимпийские игры в Париже официально открываются в пятницу, однако игровая олимпийская программа уже началась - в среду прошли первые матчи в футболе и регби-7.
София Хатценкова, Euronews: "Почему некоторые дисциплины начинаются за два дня до церемонии открытия в пятницу вечером? Чтобы соблюсти время восстановления спортсменов и обеспечить проведение финалов до церемонии закрытия 11 августа, первые групповые матчи нужно было сыграть раньше. По правилам, матчи с участием одной и той же команды должны разделять минимум три дня".
В футболе игра между Аргентиной и Марокко в Сент-Этьене началась и, в особенности, завершилась большим скандалом. Сначала местные болельщики освистали гимн аргентинской команды в знак протеста против расистской кричалки "альбиселесте" в адрес французских футболистов после победы на недавнем Кубке Америки.
Однако главные события развернулись в конце. Аргентина проигрывала марокканцам со счетом 0:2, но отыграла сначала один гол, а затем второй - на 16-й добавленной к основному времени матча. Сразу после гола на поле высыпали разъяренные марокканские фанаты, и игра была прервана.
Команды вернулись на поле, чтобы доиграть еще три минуты, спустя два часа, после того, как болельщики разошлись, при этом ВАР отменил спасительный аргентинский гол, подтвердив активный офсайд, и победа со счетом 2:1 осталась за сборной Марокко.
Главный тренер аргентинцев Хавьер Маскерано назвал случившееся самым большим цирком в жизни.
Другие футбольные матчи первого игрового дня получились менее драматичными: Узбекистан сравнял счет в матче против Испании, но так же уступил одному из фаворитов турнира со счетом 1:2, в этой же группе С вничью 0:0 сыграли Египет и Доминиканская республика. Новая Зеландия обыграла Гвинею 2:1 в группе А.
В ОЖИДАНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ
Многие с предвкушением ждут официальное открытие Олимпиады, хотя некоторые болельщики сетуют на проблемы с организацией.
София Хатценкова: Считаете ли вы, что эти игры на данный момент хорошо организованы? Что вы скажете об общественном транспорте?
"Да, общественный транспорт хороший, но стадион здесь немного грязный, нет заборов и прочего".
"Мне очень повезло, потому что в этом году мне исполняется 60, и вся моя семья собралась вместе с целью, чтобы я каждый день смотрел по одному виду спорта в разных местах. Сегодня я начинаю с регби, завтра собираюсь посмотреть гандбол. Это здорово – посмотреть Игры. Это мечта".
"Мы просто недовольны туристическими проблемами и всеми блокировками, с которыми столкнулись. Мы скачали приложение, в котором говорилось: "не ходите туда, не ходите сюда. Сядьте на этот поезд вместо этого".
"Конечно, это замечательный момент единения. Например, прекрасный пример сегодня - регби-7: много матчей, много команд, много наций. Всегда приятно встречаться с другими странами."