Байден снялся с выборов: что это значит для ЕС?

Джо Байден поспешил поддержать своего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов. Но что это может означать для ЕС?

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Хотя это и было ожидаемо, решение президента Байдена сняться с выборов главы государства в качестве кандидата от демократов не разрядило напряжённую политическую обстановку. В Европе также отдают себе отчёт в том, что результат ноябрьских президентских выборов в США будет иметь важное значение для трансатлантических отношений.

Судха Давид-Вилп, директор берлинского офиса GMF:

"Я думаю, что союзники в Европе, а также в Индо-Тихоокеанском регионе могут рассчитывать на большую преемственность. Многие из внешнеполитических сотрудников президента Байдена, вероятно, останутся на посту при президенте Камале Харрис, если она победит. Конечно, она больше подходит для внутренней политики. Президент Байден был совершенно уникальным, потому что он действительно исключительный трансатлантист, возможно, один из последних в своем роде. В американской политике не так уж много трансатлантистов нового поколения.

Официально ЕС не комментирует происходящее в США, но в последнее время появляется много опасений по поводу возможного возвращения Дональда Трампа и прекращения поддержки США Украине.

"Мы хотим, чтобы мы продолжали помогать Украине, - говорит глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. - Американцы остались в стороне. Но мы хотим, чтобы мы взяли на себя ответственность именно сейчас. Мы не можем надеяться на то, что пройдет в ноябре. В период до ноября украинская электросистема будет полностью разрушена, если не будет обеспечена более мощная противовоздушная оборона".

По мнению многих экспертов, потенциальный приход к власти администрации Дональда Трампа может в корне изменить расклад в вопросе помощи Украине.

Судха Давид-Вилп, директор берлинского офиса GMF

"Президент Трамп явно рассматривает Украину как проблему, о которой должны позаботиться европейцы. В ходе президентских дебатов несколько недель назад он, по сути, заявил, что между Соединенными Штатами и Европой есть океан, и ответственность за Украину должны нести европейские лидеры. И я думаю, что большинство европейских чиновников видят, что в дальнейшем защита Украины, а также ее восстановление будут в руках Европы".

Европейские СМИ пишут о том, что на выборах республиканцу Трампу будет противостоять представитель нового поколения политиков демократов, про которого заранее известно, что он не будет обладать опытом Байдена, убеждённого сторонника крепких трансатлантических отношений.