В Вене после столкновений в ходе акции ультраправых задержаны более 50 человек

By Euronews

Более 50 человек были задержаны в столице Австрии после столкновений, произошедших во время акции ультраправых под лозунгом "Реэмиграция". Среди пострадавших - несколько полицейских.

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Полиция Вены задержала более 50 человек после столкновений в субботу в ходе марша правых, проходившего под лозунгом "Реэмиграция".

Его участники требовали массового возвращения мигрантов в страны первоначального проживания.

Левые политические партии призвали своих сторонников выступить против этой акции. В центре австрийской столицы вспыхнули столкновения, несмотря на то что безопасность обеспечивали сотни сотрудников правопорядка. Среди пострадавших - трое полицейских.

Более сорока человек были задержаны за отказ прекратить сидячую забастовку, заблокировавшую движение участников марша, сообщили в городской полиции. Еще десять - за то что бросали камни и бутылки.

В ходе столкновений пострадали три полицейских.

В сентябре в Австрии состоятся парламентские выборы. Ожидается, что правые политические силы вновь наберут значительное количество голосов. На июньских выборах в Европейский парламент ультраправая Партия свободы с небольшим перевесом победила консервативную Народную партию.