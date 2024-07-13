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"Реквием по погибшим" в Киеве

Оркестр "Киев-классик"
Оркестр "Киев-классик" Авторское право Alex Babenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право Alex Babenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By euronews
Опубликовано
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В Киеве на территории больницы "Охматдет" прошла памятная церемония "Реквием по погибшим", посвященая жертвам массированной атаки РФ в минувший понедельник.

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Памятная церемония "Реквием по погибшим" прошла в пятницу на территории больницы "Охматдет" в Киеве. Она была посвящена жертвам массированной атаки РФ по Украине в минувший понедельник.

Реквием исполнил камерный оркестр "Киев-классик" во главе с дирижером Германом Макаренко. На месте разрушенного отделения собравшиеся возложили цветы.

Крупнейшая в Украине детская больница "Охматдет" стала одной из целью массированного ракетного удара войск РФ. В ней погибли два человека, более 50 были ранены.

Всего в этот день в результате российской атаки погибли 44 человека, более 30 из них - в Киеве. Под удар попали также многоэтажный жилой дом, медицинский центр и бизнес-центр.

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