"Реквием по погибшим" в Киеве

By euronews

В Киеве на территории больницы "Охматдет" прошла памятная церемония "Реквием по погибшим", посвященая жертвам массированной атаки РФ в минувший понедельник.

РЕКЛАМА

Памятная церемония "Реквием по погибшим" прошла в пятницу на территории больницы "Охматдет" в Киеве. Она была посвящена жертвам массированной атаки РФ по Украине в минувший понедельник.

Реквием исполнил камерный оркестр "Киев-классик" во главе с дирижером Германом Макаренко. На месте разрушенного отделения собравшиеся возложили цветы.

Крупнейшая в Украине детская больница "Охматдет" стала одной из целью массированного ракетного удара войск РФ. В ней погибли два человека, более 50 были ранены.

Всего в этот день в результате российской атаки погибли 44 человека, более 30 из них - в Киеве. Под удар попали также многоэтажный жилой дом, медицинский центр и бизнес-центр.