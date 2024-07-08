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Rapa das bestas, фестиваль укрощения лошадей

Фестиваль Rapa das bestas в Сабуседо с каждым годом привлекает все больше посетителей
Фестиваль Rapa das bestas в Сабуседо с каждым годом привлекает все больше посетителей Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews и EBU
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Фестиваль укрощения лошадей Rapa das bestas испанской Галисии берет свое начало в XV веке и проводится каждый год в первую неделю июля

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Rapa das bestas, ежегодный Фестиваль укрощения диких лошадей в Сабуседо в испанской Галисии - проходит по традиции в первые выходные июля. Он уходит корнями в XV век. Организаторы описывают его как "благородное противостояние человека и лошади".

Как же проходит фестиваль? На рассвете молодые люди из Сабуседо и его окрестностей отправляются в горы. Их цель — найти диких лошадей, обитающих в этом районе, поймать их и привести в деревню, где их собирают в загоне.

В ходе особого ритуала животных потом валят на землю, подстригают гривы, хвосты и клеймят.

А вечером участники и гости празднества собираются за большими столами и начинается пир. Вино льётся рекой, и муыка играет до утра.

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