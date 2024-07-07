Британия держит курс на перезагрузку отношений с ЕС

Новый министр иностранных дел Великобритании в первые дни после вступления в должность отправился с визитом в страны Евросоюза - Германию, Швецию и Польшу. Главные темы переговоров: укрепление связей Британии с ЕС и помощь Украине.

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С визитов в страны Евросоюза начал свою работу в должности министра иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Посетив Германию через сутки после своего назначения, в воскресенье он побывал в Швеции и Польше.

Все три страны - союзницы по НАТО - играют ведущую роль в оказании помощи Украине. На встрече со своим польским коллегой в Варшаве Радославом Сикорским глава британского МИД заявил, что Лондон "вдвое увеличит свои обязательства" перед Киевом.

В то же время, Лэмми отметил, что в особом приоритете у Британии - "перезагрузка отношений с ЕС" и укрепление связей с блоком, в частности, в сферах безопасности, защиты окружающей среды, энергетики и миграции. Тем не менее, он повторил обещание премьера не присоединяться к единому рынку ЕС после того, как британские избиратели в 2016 году проголосовали за выход из собщества.

“Давайте оставим годы "брексита" позади", - сказал министр журналистам.

“Мы не собираемся возвращаться к единому рынку и таможенному союзу, но вместе мы можем многое сделать”, - добавил он.

Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок написала в социальной сети X, что Великобритания является неотъемлемой частью Европы, и они работают сообща с британским правительством над тем, чтобы она стала ближе к Европейскому Союзу.

А новый премьер от победивших на выборах лейбористов Кир Стармер первым делом отправился в Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию, чтобы перезагрузить отношения с ними после долгих лет разлада между местными администрациями Вестминстером при правительстве консерваторов.