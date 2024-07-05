Протесты против шестидневной рабочей недели в Греции

By Euronews

Профсоюзы Греции провели массовую акцию протеста против введения в стране шестидневной рабочей недели для компаний, которые работают круглосуточно.

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Греческие профсоюзы провели в Афинах акцию протеста против нового закона о шестидневной рабочей неделе, который вступил в силу с 1 июля.

Новый закон распространяется на государственный сектор, коммунальные службы, банки и некоторые частные предприятия, работающие 24 часа в сутки.

Правительство утверждает, что эта инициатива повысит производительность труда и решит проблемы неоплачиваемых сверхурочных и незадекларированных работ.

Однако профсоюзы утверждают, что она фактически отменяет ставшую уже привычной пятидневную рабочую неделю и потенциально может привести к нарушению прав трудящихся.