К выборам в Великобритании: контроль за миграцией - в центре внимания

By Euronews

Учитывая, что Лейбористская партия может войти в правительство, всеобщие выборы в Великобритании могут означать конец спорного плана Риши Сунака и консерваторов по депортации просителей убежища в Руанду

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Учитывая, что Лейбористская партия может войти в правительство, всеобщие выборы в Великобритании могут означать конец спорного плана Риши Сунака и консерваторов по депортации просителей убежища в Руанду.

Лейбористская партия хочет отказаться от этого плана, который Верховный суд Великобритании считает незаконным, и использовать выделенные на него деньги для создания Командования пограничной безопасности для ликвидации сетей нелегальной перевозки мигрантов.

Но благотворительная организация по защите прав мигрантов Migrants'​ Rights Network обеспокоена тем, что Лейбористская партия будет изучать возможность заключения аналогичных сделок с другими третьими странами.

"Мы, очевидно, поддерживаем полный отказ от плана по Руанде, но мы обеспокоены тем, что будет реализована альтернатива. Таким образом, хотя Руанда по-прежнему вызывает беспокойство и считается все еще небезопасной страной для многих и многих людей, мы обеспокоены тем, что Лейбористская партия будет рассматривать другую страну. И мы знаем это, потому что двусторонние соглашения уже заключаются. Итак, у нас есть двусторонние соглашения между Бангладеш и Великобританией о депортации людей. И Индией", — говорит глава организации Физза Куреши.

Этот афганец, ищущий убежища, чья семья подверглась преследованиям со стороны талибов, говорит, что план Риши Сунака поставит под угрозу его потребность в защите.

"Этот премьер-министр говорит всем людям, всем новым людям: не оставаться. Мне не дают остаться в Великобритании, отправляют обратно в Руанду. Это нехорошо для меня. Руанда, Афганистан – то же самое для меня.", — говорит Фахим.

Мигранты, незаконно пересекающие Ла-Манш на небольших лодках составляют лишь около 8–10% от общего числа мигрантов, прибывающих в Великобританию.

И лейбористы, и консерваторы обещают снизить легальную миграцию — с тех пор, как "брексит" вступил в силу в 2020 году, наблюдается рост. Но обе партии имеют разные подходы к сдерживанию миграции.

"Таким образом, консерваторы будут стремиться ограничить выдачу виз, и они сделают это, установив лимит на выдачу рабочих и семейных виз каждый год. Для лейбористов речь идет больше об ограничении спроса на виз№, — полагает Бен Бридл из University of Oxford’s Migration Observatory

Опросы общественного мнения показывают, что иммиграция является главной проблемой для избирателей-консерваторов, но не входит даже в пятерку главных приоритетов для избирателей-лейбористов.

Несмотря на это, Лейбористская партия понимает, что это горячая политическая тема, и ее лидер Кейр Стармер пообещал сократить показатели миграции. Но Великобритания сталкивается с нехваткой рабочей силы во многих важнейших секторах, таких как здравоохранение, а это означает, что обеспечение безопасных и легальных маршрутов миграции также является частью головоломки, когда речь идет о возрождении экономики, которая только что вышла из кратковременной рецессии", — передает корреспондент Euronews Маред Гвин.