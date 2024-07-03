К выборам в Великобритании: контроль за миграцией - в центре внимания

Учитывая, что Лейбористская партия может войти в правительство, всеобщие выборы в Великобритании могут означать конец спорного плана Риши Сунака и консерваторов по депортации просителей убежища в Руанду
Учитывая, что Лейбористская партия может войти в правительство, всеобщие выборы в Великобритании могут означать конец спорного плана Риши Сунака и консерваторов по депортации просителей убежища в Руанду.
Лейбористская партия хочет отказаться от этого плана, который Верховный суд Великобритании считает незаконным, и использовать выделенные на него деньги для создания Командования пограничной безопасности для ликвидации сетей нелегальной перевозки мигрантов.
Но благотворительная организация по защите прав мигрантов Migrants' Rights Network обеспокоена тем, что Лейбористская партия будет изучать возможность заключения аналогичных сделок с другими третьими странами.
"Мы, очевидно, поддерживаем полный отказ от плана по Руанде, но мы обеспокоены тем, что будет реализована альтернатива. Таким образом, хотя Руанда по-прежнему вызывает беспокойство и считается все еще небезопасной страной для многих и многих людей, мы обеспокоены тем, что Лейбористская партия будет рассматривать другую страну. И мы знаем это, потому что двусторонние соглашения уже заключаются. Итак, у нас есть двусторонние соглашения между Бангладеш и Великобританией о депортации людей. И Индией", — говорит глава организации Физза Куреши.
Этот афганец, ищущий убежища, чья семья подверглась преследованиям со стороны талибов, говорит, что план Риши Сунака поставит под угрозу его потребность в защите.
"Этот премьер-министр говорит всем людям, всем новым людям: не оставаться. Мне не дают остаться в Великобритании, отправляют обратно в Руанду. Это нехорошо для меня. Руанда, Афганистан – то же самое для меня.", — говорит Фахим.
Мигранты, незаконно пересекающие Ла-Манш на небольших лодках составляют лишь около 8–10% от общего числа мигрантов, прибывающих в Великобританию.
И лейбористы, и консерваторы обещают снизить легальную миграцию — с тех пор, как "брексит" вступил в силу в 2020 году, наблюдается рост. Но обе партии имеют разные подходы к сдерживанию миграции.
"Таким образом, консерваторы будут стремиться ограничить выдачу виз, и они сделают это, установив лимит на выдачу рабочих и семейных виз каждый год. Для лейбористов речь идет больше об ограничении спроса на виз№, — полагает Бен Бридл из University of Oxford’s Migration Observatory
Опросы общественного мнения показывают, что иммиграция является главной проблемой для избирателей-консерваторов, но не входит даже в пятерку главных приоритетов для избирателей-лейбористов.
Несмотря на это, Лейбористская партия понимает, что это горячая политическая тема, и ее лидер Кейр Стармер пообещал сократить показатели миграции. Но Великобритания сталкивается с нехваткой рабочей силы во многих важнейших секторах, таких как здравоохранение, а это означает, что обеспечение безопасных и легальных маршрутов миграции также является частью головоломки, когда речь идет о возрождении экономики, которая только что вышла из кратковременной рецессии", — передает корреспондент Euronews Маред Гвин.