By Euronews и AP, EBU

Мощный ураган пронёсся над Западными Балканами после нескольких дней исключительно высоких температур. В результаты удара стихии были повреждены дома, повалены деревья и затоплены улицы крупных городов.

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Мощный шторм пронесся над Западными Балканами после нескольких дней исключительно высоких температур.

Огромные чёрные тучи принесли проливной дождь, град и сильный ветер сначала в Словению, затем двинулись на восток через Хорватию, Боснию и Сербию. Всего за несколько часов столбик термометра опустился на 10 градусов. В результаты стихии были повреждены дома, повалены деревья и затоплены улицы крупных городов.

Власти Словении заявили, что аварийные бригады отреагировали на десятки вызовов, в то время как град размером с куриное яйцо и сильный ветер разбивали лобовые стекла автомобилей, повреждали линии электропередачи, крыши, сады и сельскохозяйственные угодья.

В соседней Хорватии восточные регионы пострадали сильнее всего, на помощь аварийным бригадам были брошены до 1000 пожарных по всей стране. Заместитель премьер-министра посетил район, наиболее пострадавший от шторма.

Правительству Республики Хорватия, к сожалению, не привыкать. Вы сами являетесь свидетелями того, что это происходит с нами месяц за месяцем в летние периоды. Так было в прошлом году, и когда мы здесь, в Бошняцах, смотрим вокруг, на крыши домов, это больше напоминает военное время ЙОСИП ДАБРО заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства

К 9 утра вторника в полицейское управление Вуковара поступило более 30 сообщений об инцидентах, вызванных ненастьем: повреждении градом транспортных средств, падении деревьев, сбитых дорожных знаках и падении строительных лесов.

На северо-востоке Боснии несколько деревень остались без электричества.

В Белграде из-за сильного дождя и ветра поздно вечером в понедельник улицы превратились в реки. После того, как во вторник утром снова пошел дождь, выезд на главную автомагистраль север-юг остается закрытым, сообщило государственное телевидение RTS. Национальный авиаперевозчик Аir Serbia сообщил, что в аэропорту Белграда возможны задержки из-за плохой погоды.