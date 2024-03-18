By Euronews

Насколько реально анонсированное Брюсселем расширение Евросоюза в 2030 году? Этот вопрос обсудили в Афинах участники дискуссионного форума из претендующих на вступление стран Западных Балкан

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Перспективы расширения Евросоюза стали главной темой панельной дискуссии "Западные Балканы и расширение ЕС-2030: мечта или реальность?", организованной в Афинах Греческим фондом европейской и внешней политики (ELIAMEP) и Бледским стратегическим форумом (BSF).

Одним из кандидатов на вступление в блок является Черногория.

Майда Горчевич, министр по европейским делам Черногории: "У нас есть импульс, у нас есть новая энергия благодаря новому правительству, и впервые после нескольких лет у нас есть политическая стабильность, а также консенсус по поводу европейской интеграции. Поэтому в данный момент, в первые 100 дней работы правительства, мы показали, что у нас есть открытый диалог не только с политическим большинством, но и с оппозицией, когда речь идет о европейском пути".

Некоторые страны Западных Балкан, такие как Северная Македония и Албания, достигли существенного прогресса. Однако есть и нерешенные вопросы, в частности, в диалоге между Белградом и Приштиной и необходимости структурных реформ.

Бесник Бислими, первый заместитель премьер-министра по вопросам европейской интеграции Косова: "По сравнению с другими странами, у нас есть дополнительные препятствия, что усложняет нашу задачу в этой гонке, которая должна быть равной. Мы - единственная страна, которая до сих пор не имеет статуса кандидата. Мы все еще боремся за признание со стороны пяти членов ЕС".

Несмотря на словесную поддержку расширения со стороны европейских политиков и конкретные инициативы, такие как Новый план роста для Западных Балкан, остаются вопросы относительно направления этого процесса.

Марко Стучин, государственный секретарь по европейским делам Словении: "Регион Западных Балкан находится вне Евросоюза. И я не уверен, что в долгосрочной перспективе не только Западные Балканы, но и ЕС может себе позволить его вступление".

Недавно Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, спустя восемь лет после того, как эта западнобалканская страна подала заявку на вступление в блок. Как ожидается, на саммите Евросоюза на этой неделе Босния официально получит зеленый свет.