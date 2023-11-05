Молдавия: первые выборы после подачи заявки на членство в ЕС

В Молдавии проходят первые выборы после подачи правительством страны подачи заявки на вступление в ЕС. За несколько дней до голосования с выборов сняли кандидатов оппозиционной партии и заявили о попытках России вмешаться в избирательный процесс.

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В Республике Молдова в воскресенье проходят выборы в местные органы власти. Граждане страны избирают глав муниципалитетов и депутатов местных советов. Это первые выборы в Молдавии после подачи Кишиневом заявки на членство в ЕС.

За ходом голосования следят 1500 молдавских и международных наблюдателей.

За два дня до голосования от выборов отстранили кандидатов оппозиционной партии "Шанс". Как пояснил премьер-министр страны Дорин Речан, решение было принято после установления фактов незаконного финансирования партии, подкупа избирателей и продвижения интересов Российской Федерации.

По словам премьера, Россия ведет против Молдавии гибридную войну и пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

Представители посольства РФ не были приглашены на выборы. ЦИК Молдавии отказал в аккредитации российским наблюдателям.

В феврале 2023 года президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в планировании переворота в республике с целью привести к власти лояльных Кремлю людей.