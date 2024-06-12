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Срочная новость. Макрон призвал умеренных политиков объединиться, чтобы победить ультраправых

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Французский президент призвал умеренных политиков объединиться, чтобы не допустить победы крайне правых на внеочередных парламентских выборах

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Эммануэль Макрон в среду призвал умеренных политиков из левых и правых партий объединиться, чтобы победить ультраправых на парламентских выборах.

Французский президент-центрист, сказал, что хочет, чтобы "мужчины и женщины доброй воли, которые смогли сказать „нет“ крайностям, объединились и смогли построить совместный проект" для страны.

Макрон обратился к французским избирателям в ходе пресс-конференции - впервые с воскресенья, когда он объявил о проведении 30 июня внеочередных национальных выборов после сокрушительного поражения его партии от ультраправых на голосовании по выборам в Европарламент.

Президент объяснил свое решение назначить досрочное голосование тем, что не может игнорировать новую политическую реальность после того, как его проевропейская партия не получила и половины той поддержки французов, которой заручилось "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Брделлы.

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