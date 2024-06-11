By Euronews

"Меня после этого стало немного трясти". Метте Фредериксен рассказала журналистам о совершенном на нее нападении.

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Премьер-министр Дании, на которую пять дней назад напали в центре Копенгагена, еще не чувствует себя полностью здоровой. Об этом глава правительства рассказала журналистам. По ее словам, после инцидента она больше работает в офисе нежели раньше. Доказательств тому, что нападение было политически мотивированным нет, говорит Фредериксен.

Метте Фредериксен, премьер-министр Дании: "Это была грань, которую переступили. Это очень жестоко, когда тебя бьют. Это больно, и меня после этого немного стало трясти. Возможно, что-то (в людях) накопилось. В последние годы происходит многособытий, и неприятных моментов тоже прибавилось. Возможно, особенно после нападения на Израиль... Крики, многочисленные угрозы смерти и тому подобные вещи.Так что в каком-то смысле это было на фоне многих вещей,на которые я не позволяла себе реагировать".

О нападавшем известно, что он 39-летний поляк. В момент нападения, как заявляется, он был пьян и не смог объяснить причины своего поступка. Суд арестовал его на 12 дней.

Нападения на политиков в Европе в последнее время участились. В мае буквально на волоске от смерти оказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В него выстрелили несколько раз. Фицо пережил две операции и сейчас идет на поправку.

В немецком Мангейме злоумышленник напал с ножом на кандидата от ультраправой партии "АдГ" на местных выборах. Политик пытался остановить мужчину, срывавшего предвыборные плакаты, и получил ранения.

За несколько дней до этого в том же Мангейме афганский беженец напал на участников акции протеста против радикального ислама. Тогда смертельные ножевые ранения получил 29-летний полицейский. Пять человек пострадали.

Всплеск насилия совпал по времени с кампанией по европейским выборам, прошедшей нана фоне глубоких разногласий по вопросам миграции и войны Израиля против ХАМАС.