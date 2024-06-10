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Бельгия: король принял отставку правительства

Александр Де Кроо, архив
Александр Де Кроо, архив Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Правительство Бельгии уходит в отставку после поражения на парламентских выборах партии "Открытые фламандские либералы и демократы".

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Король Бельгии Филипп принял отставку правительства премьер-министра Александра де Кроо. Это произошло после того, как партия де Кроо "Открытые фламандские либералы и демократы " потерпела сокрушительное поражение на парламентских выборах. Они проходили одновременно с выборами в Европарламент.

По итогам голосования "Открытые фламандские либералы и демократы" получили меньше 7% голосов. Известная своей антимигрантской риторикой ультраправая партия "Фламандский интерес" заняла второе место, набрав 17,5%.

Главной политической силой в стране стала умеренно правая партия "Новый фламандский альянс" с 22%. Теперь в Бельгии начинаются межпартийные консультации с целью формирования нового кабинета министров.

До этого времени премьер и правительство продолжат исполнять свои обязанности. Выступая перед своими сторонниками де Кроо, признав поражение, все же сохранил оптимизм по поводу будущего своей партии.

Александр де Кроо, и.о. премьер-министра Бельгии: "Дорогие друзья, мы, либералы, боремся. Мы стойкие. И я убежден, что мы снова выстоим. За последние недели я увидел невероятное количество молодых талантливых людей. Я очень на них надеюсь. Дорогие друзья, мы выстоим. Мы вернемся. Спасибо."

Аналитики не исключают, что переговоры о формировании правительства будут долгими и напряженными. После предыдущих парламентских выборов они длились более 500 дней.

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