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Наводнение в Венгрии: уровень воды в Дунае повысился

Пик наводнения в Будапеште ожидается в субботу
Пик наводнения в Будапеште ожидается в субботу Авторское право Peter Lakatos/MTI
Авторское право Peter Lakatos/MTI
By Rita Konya
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Пик наводнения в венгерской столице ожидают в субботу. Нижние набережные Буды и Пешта закрыты.

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Наводнение затронуло все районы вдоль течения реки Дунай в Венгрии.

В суббассейнах реки в Германии и Австрии не было значительных осадков, и хотя последний прогноз предсказывает больше дождей с воскресенья, это не окажет существенного влияния.

"В настоящее время ситуация такова, что в соответствии с прогнозом подъём воды в Дунае достигнет пика от Комарома до южной границы Венгрии. Самый высокий уровень воды в Будапеште ожидается в субботу", - рассказала пресс-секретарь Национального генерального управления водных ресурсов Габриэла Шиклош.

Нижние набережные Буды и Пешта закрыты с вечера четверга. Обычно на выходные там ограничено движение автотранспорта, только пешеходы могут находиться на берегу, однако в эти субботу и воскресенье они будут недоступны для всех.

"В столице Венгрии, согласно прогнозу, в субботу в полдень ожидается подъём воды, она зальёт нижнюю набережную. Это означает, что там, где я сейчас стою, вероятно, будет несколько сантиметров воды", - передает из Будапешта корреспондент Euronews Рита Конья.

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Будапешт Венгрия Наводнения Дунай