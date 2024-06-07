EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Кипр: восемь выборов в один день

Президент Кипра надеется на высокую явку на выборах
Президент Кипра надеется на высокую явку на выборах Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

9 июня граждане Кипра проголосуют на выборах в местные органы власти и выберут депутатов Европарламента.

РЕКЛАМА

Потенциальное увеличение числа незаполненных и недействительных бюллетеней, а также значительное количество не желающих принимать участие в европейских выборах избирателей - основные причины для беспокойства политических партий Кипра.

В это воскресенье киприоты проголосуют как на европейских, так и на местных выборах (всего их будет восемь, по информации местного МВД).

Согласно последней реформе, избиратели в ходе голосования должны будут заполнять от шести до десяти бюллетеней, что может вызвать путаницу.

Президент Кипра призвал граждан прийти на избирательные участки.

"Европейские выборы касаются нас, европейские выборы затрагивают всех нас. Массовое участие в выборах станет мощным сигналом о том, какое значение мы придаем Европе, которая будет более сильной, более устойчивой, более стратегически автономной, более единой и, конечно, более эффективной", - сказал президент Кипра Никос Христодулидис.

Политические партии Кипра завершают избирательную кампанию массовыми митингами. Кандидаты в депутаты Европейского парламента поборются за один из 6 мандатов в 720-местном законодательном органе ЕС.

Через 20 лет после вступления страны в Европейский союз, которое многие считают самым значительным достижением республики с момента ее создания в 1960 году, киприоты считают, что еще многое предстоит сделать.

"Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся - финансы. Цены на товары стремительно растут, люди не могут нормально жить. Это тяжело, нужно что-то делать. И еще один вопрос, который очень волнует, - это иммигранты. Страна переполнена ими", - сетует житель Кипра Христула Александру.

"Я считаю, что Европа должна более серьезно подойти к решению кипрского вопроса. Не стоит забывать, что треть Кипра находится под оккупацией Турции. ЕС считает это не оккупацией, а различием между двумя общинами, но это не так," - обращает внимание еще один наш собеседник Никос Стиляну.

"Хочу, чтобы война закончилась. ЕС должен что-то с этим сделать. Я хочу, чтобы тот, кто в конечном итоге будет представлять нас, был способен работать с новым поколением, предоставлять нам возможности, чтобы мы могли мечтать и строить планы без каких-либо ограничений", - говорит студентка Ангелика Хараламбус. .

Вопросы стоимости жизни и иммиграции доминировали в предвыборной кампании на Кипре. Кроме того, возможность Европейского союза оказать давление на Анкару и тем самым способствовать решению кипрского вопроса была одной из главных тем в общественных дебатах. В этом году исполняется 50 лет с момента вторжения турецких войск на остров.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Чехи в пятый раз участвуют в выборах в Европарламент

В Испании внутренняя тематика затмила европейские проблемы

Эммануэль Макрон: "Европа может зайти в тупик, если победят ультраправые"

Европарламент Европейский союз Республика Кипр Выборы в Европейский парламент 2024