Кипр: восемь выборов в один день

By Euronews

9 июня граждане Кипра проголосуют на выборах в местные органы власти и выберут депутатов Европарламента.

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Потенциальное увеличение числа незаполненных и недействительных бюллетеней, а также значительное количество не желающих принимать участие в европейских выборах избирателей - основные причины для беспокойства политических партий Кипра.

В это воскресенье киприоты проголосуют как на европейских, так и на местных выборах (всего их будет восемь, по информации местного МВД).

Согласно последней реформе, избиратели в ходе голосования должны будут заполнять от шести до десяти бюллетеней, что может вызвать путаницу.

Президент Кипра призвал граждан прийти на избирательные участки.

"Европейские выборы касаются нас, европейские выборы затрагивают всех нас. Массовое участие в выборах станет мощным сигналом о том, какое значение мы придаем Европе, которая будет более сильной, более устойчивой, более стратегически автономной, более единой и, конечно, более эффективной", - сказал президент Кипра Никос Христодулидис.

Политические партии Кипра завершают избирательную кампанию массовыми митингами. Кандидаты в депутаты Европейского парламента поборются за один из 6 мандатов в 720-местном законодательном органе ЕС.

Через 20 лет после вступления страны в Европейский союз, которое многие считают самым значительным достижением республики с момента ее создания в 1960 году, киприоты считают, что еще многое предстоит сделать.

"Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся - финансы. Цены на товары стремительно растут, люди не могут нормально жить. Это тяжело, нужно что-то делать. И еще один вопрос, который очень волнует, - это иммигранты. Страна переполнена ими", - сетует житель Кипра Христула Александру.

"Я считаю, что Европа должна более серьезно подойти к решению кипрского вопроса. Не стоит забывать, что треть Кипра находится под оккупацией Турции. ЕС считает это не оккупацией, а различием между двумя общинами, но это не так," - обращает внимание еще один наш собеседник Никос Стиляну.

"Хочу, чтобы война закончилась. ЕС должен что-то с этим сделать. Я хочу, чтобы тот, кто в конечном итоге будет представлять нас, был способен работать с новым поколением, предоставлять нам возможности, чтобы мы могли мечтать и строить планы без каких-либо ограничений", - говорит студентка Ангелика Хараламбус. .

Вопросы стоимости жизни и иммиграции доминировали в предвыборной кампании на Кипре. Кроме того, возможность Европейского союза оказать давление на Анкару и тем самым способствовать решению кипрского вопроса была одной из главных тем в общественных дебатах. В этом году исполняется 50 лет с момента вторжения турецких войск на остров.