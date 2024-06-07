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Чехи в пятый раз участвуют в выборах в Европарламент

Подготовка бюллетеней для голосования на выборах в Европарламент в Праге, Чешская Республика, 7 июня 2024 г.
Подготовка бюллетеней для голосования на выборах в Европарламент в Праге, Чешская Республика, 7 июня 2024 г. Авторское право Katerina Sulova/AP
Авторское право Katerina Sulova/AP
By Euronews и AP, EBU
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В Чехии участки для голосования на выборах в Европарламент открылись в пятницу в 14 часов по местному времени. Отдать голос можно до 14 часов субботы. Официальные результаты выборов будут объявлены в воскресенье вечером, по окончании голосования во всех странах-членах.

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В Чехии участки для голосования на выборах в Европарламент открылись в пятницу в 14 часов по местному времени. Отдать свой голос можно до 22 часов. В субботу участки снова откроются в 8 утра и проработают до 14 часов.

Граждане Чешской Республики выбирают из 30 партий и коалиций: 674 кандидата претендуют на 21 место в парламенте.

Я принимаю участие во всех выборах и считаю, что важно выражать своё мнение, о каких бы выборах ни шла речь
Алиса Томашкова
жительница Праги

Официальные результаты выборов будут объявлены в воскресенье вечером, по окончании голосования во всех странах-членах.

Я считаю европейские выборы важными, но прежде всего я надеюсь, что эти выборы будут посвящены политике Чешской Республике
Вацлав Кукла
житель Праги

Президент Пётр Павел проголосовал одним из первых. Чесшкая республика в пятый раз принимает участие в выборах в Европарламент.

Эти выборы, по всей вероятности, не важны для значительной части наших граждан, потому что явка на выборах в Европарламент обычно ниже, чем на национальных выборах. Но когда мы смотрим на основные вопросы, которые поднимаются сегодня на европейских выборах: такие, как нелегальная миграция, состояние окружающей среды, связанное с "зеленой трансформацией", конкурентоспособность наших экономик, - все эти вопросы затрагивают нас лично, поэтому важно, чтобы мы не позволяли другим решать за нас
Пётр Павел:
президент Чешской Республики

После голосования президент Чехии отметил, что Евросоюз должен реагировать на нужды людей, поскольку граждане не всегда чувствуют, что Брюссель говорит от их имени.

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