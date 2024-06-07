Чехи в пятый раз участвуют в выборах в Европарламент

В Чехии участки для голосования на выборах в Европарламент открылись в пятницу в 14 часов по местному времени. Отдать голос можно до 14 часов субботы. Официальные результаты выборов будут объявлены в воскресенье вечером, по окончании голосования во всех странах-членах.
В Чехии участки для голосования на выборах в Европарламент открылись в пятницу в 14 часов по местному времени. Отдать свой голос можно до 22 часов. В субботу участки снова откроются в 8 утра и проработают до 14 часов.
Граждане Чешской Республики выбирают из 30 партий и коалиций: 674 кандидата претендуют на 21 место в парламенте.
Официальные результаты выборов будут объявлены в воскресенье вечером, по окончании голосования во всех странах-членах.
Президент Пётр Павел проголосовал одним из первых. Чесшкая республика в пятый раз принимает участие в выборах в Европарламент.
После голосования президент Чехии отметил, что Евросоюз должен реагировать на нужды людей, поскольку граждане не всегда чувствуют, что Брюссель говорит от их имени.