Германия. Работу мюнхенского аэропорта нарушили экоактивисты

By Euronews

Восемь человек были отклеены от взлетных полос и задержаны полицией. Были отменены более 60 вылетов и прилетов

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Более 60 рейсов отменены в аэропорту Мюнхена, втором по загруженности в Германии, где утром в субботу эко-активисты приклеили себя к взлетно-посадочным полосам. Также аэропорт не мог и принимать самолеты, их перенаправляли в другие воздушные гавани. Их ация вызвала беспорядки и вмешательство полиции. По данным местного общественного телевидения, полиция арестовала восемь из них.

Радикальное движение "Последнее поколение", взявшая на себя ответственность за акцию, известна тем, что организует провокационные демонстрации, например, перекрывают оживленные автотрассы или обливают супом шедевры мирового искусствав музеях. Эти действия раскалывают общественное мнение и вызывают все более жесткий ответ со стороны властей.

Министр транспорта Фолькер Виссинг подчеркнул, что это "не законная демонстрация, а целенаправленное вмешательство в авиасообщение". По его словам, если воздушное движение "небезопасно, люди подвергаются риску, возникает угроза крупного экономического ущерба и тысячи путешественников оказываются в затруднительном положении".