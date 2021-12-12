Новая Каледония остаётся с Францией

Новая Каледония останется французской - такой ответ дал третий и последний референдум о самоопределении, на котором подавляющим большинством победили профранцузские силы, получившие 96,49% голосов. Президент Франции приветствовал это решение "с уважением и смирением".

"Сегодня Франция ещё прекраснее, потому что Новая Каледония решила остаться с ней", - написал Эммануэль Макрон в своем Twitter, подчеркнув, однако, что архипелаг остаётся глубоко разделённым

Дело в том, что "подавляющее большинство" всё же относительно, потому что сторонники независимости бойкотировали плебисцит. Они призвали отложить его из-за эпидемии Covid-19, которая, по их мнению, не позволила провести справедливую кампанию. Поэтому явка составила лишь 44%. На предыдущем референдуме в 2020 году сторонники независимости Новой Каледонии получили 47% голосов.

Глава Новой Каледонии осуждает тех, кто сомневается в законности голосования.

"У нас было три референдума, - говорит Соня Бакес. - На первых двух победили сторонники Франции, а третий референдум потребовали сторонники независимости. Они решили не участвовать в нём - но тогда уж извините, Франция опять сегодня явно выиграла".

Новая Каледония - административно-территориальное образование с особым статусом. Теперь начинается 18-месячный период определения нового статуса архипелага во Французской Республике. Начинается эра нестабильности, потому что сторонники независимости заявили, что они не признают результат и будут оспаривать его в международных организациях. Они также предупредили, что не желают встречаться с министром заморских территорий Франции, который прибыл на архипелаг в пятницу.