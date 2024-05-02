By Gregoire Lory

Терри Райнтке из «зелёных» назвала свою партию противоядием «правым, авторитарным» силам, которые пытаются смягчить климатическую политику в преддверии июньских выборов в Европарламент

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Ведущий кандидат в списке "зелёных" на европейских выборах рассказала Euronews о целях и амбициях своей партии на следующие пять лет. Терри Райнтке объяснила важность укрепления и расширения в ЕС движения в защиту окружающей среды. По её словам, главное - это сохранить нашу планету пригодной для жизни человека:

Я хотела бы убедить людей в том, что нам нужно продолжать курс на климатическую нейтральность, ведь это в общих интересах. Мы уже видим ужасные последствия, которые климатический кризис приносит сегодня, особенно в Европе, потому что европейский континент нагревается быстрее других.

Для этой экологической партии воплощение европейского "Зелёного соглашения" в реальность имеет большое значение в двух областях: обеспечения безопасности и уменьшения зависимости Союза от недружественных режимов, а также его экономического выживания. Сейчас ЕС отстаёт от КНР и США по внедрению в хозяйство чистых технологии и «зелёных» инвестиций. Райнтке говорит о необходимости предпринять серьезные усилия, чтобы догнать эти державы:

Только с европейской стратегией, только с европейской моделью мы можем сейчас конкурировать с Китаем, а также с США. Но для этого нам нужно сделать правильные шаги, в первую очередь создать масштабную инвестиционную программу на европейском уровне. Она сделала бы выгодным для стран-членов идти по верному пути и облегчила бы некоторые процессы планирования, потому что деньги поступают из европейского котла. Когда не только отдельные государства, но и весь Союз будут действовать в общих интересах, это будет иметь решающее значение.

Немецкий политик признала важную роль, которую сыграла её соотечественница, возглавляющий Европейскую комиссию, для политического обоснования и осуществления «Зелёного соглашения". Однако в последнее время Урсула фон дер Ляйен не уделяет прежнего внимания этой сделке, что заставляет экологов беспокоиться о приверженности всего Союза этому проекту:

Для меня совершенно очевидно, что Фон дер Ляйен сделала доброе дело, убедив в правильности "зелёного" курса последний состав Европарламента, но неясно, будет ли она продолжать это делать, особенно ближе к концу срока полномочий законодательного органа. Она действительно потеряла контроль над ситуацией, особенно из-за сопротивления, с которым она столкнулась со стороны её собственной политической семьи. Европейская народная партия всё больше выступала с нападками на «Зелёную сделку», выходя из прогрессивного, проевропейского большинства в Европейском парламенте и отвергая Закон о восстановлении природы.

Недавние опросы общественного мнения показали, что у "зелёных" может быть примерно на 20 мест меньше в следующем Европарламенте, чем в нынешнем. Несмотря на это Райнтке уверена, что энергичная избирательная кампания, которая всерьёз началась сейчас, после завершения последней пленарной сессии, может укрепить позиции и популярность партии защитников климата и природы.