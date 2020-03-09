Новая Еврокомиссия обязалась обеспечить к 2050 году снижение выбросов углекислого газа в странах ЕС до уровня их поглощения. Чтобы сделать экономику Евросоюза экологически чистой, потребуются большие усилия и вытеснение на второй план социальных проблем.

Председатель гордттся тем, что подготовила к этому общественное мнение:

«Сегодня — уже не вопрос, будет ли европейская "зелёная сделка", и станет ли Евросоюз климатически нейтральным, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Вопрос теперь: как мы будем это осуществлять, и насколько далекоидущим будет этот переход?»

Предполагается больше экономить энергию и ускорить переключение на её возобновляемые источники.

Но многие депутаты Европарламента считают, что нужно отложить остальные дела и срочно спасать планету от катастрофы.

«Я бы ожидал от Комиссии более смелых действий, чем сокращение выбросов на 40% к 2030 году. - сказал "зелёный" Филипп Ламбертс. - Хорошая новость заключается в том, что большинство парламентариев — за "Зелёную сделку" и за минус 55%".

Депутаты следуют наказам своих избирателей, особенно молодых, которые требуют усиления законов о предотвращении климатических изменений. А Еврокомиссия обязана претворять их в жизнь и быть готовой к возможной смене приоритетов в будущем.

Хроника Европарламента

На политику Евросоюза оказывает сильное влияние коронавирус.

Законотворчество, заниматься которым депутаты обычно ездят в Страсбург, оставлено на этот раз в Брюсселе. Повестка дня заседаний будет намного короче, чем обычно: сессия сокращена до одного дня. И не будет никаких голосований

Главной темой дебатов станет ответ Европейского Союза на кризис с вирусом. Его распространение затрагивает многие отрасли, включая экономические. Деятели ЕС будут следить за проверкой на прочность единого рынка. Приоритетом для депутатов станут также меры защиты населения от эпидемии COVID-19 и возможной пандемии.

В Брюсселе будут обсуждаться и текущие международные вопросы, в том числе напряженность на границе между Грецией и Турцией. Внимание евродепутатов внось привлечено к положению мигрантов и обстановке в лагерях беженцев.