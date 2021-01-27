Зеленая сделка позволит пережить кризис

Очередной выпуск программы "Реальная экономика" посвящен европейской Зеленой сделке и ее влиянии на наши рабочие места и экономику - в кризис и после него.

Европейский союз обязался достичь углеродного нейтралитета к 2050 году. Маршрут проложен в Зеленой сделке.

Зелёная сделка, или Зеленый Пакт — объемный документ, в котором изложен путь ЕС к климатической нейтральности и радикальному снижению уровня загрязнений к 2050 году. Дорожная карта предполагает "озеленение" всех звеньев экономики - производства, сбыта, потребления. В планах - оптимизация использования ресурсов и сокращение отходов.

Переход к низкоуглеродному обществу больно ударит по регионам, странам и отраслям, которые напрямую зависят от ископаемых видов топлива. С 2021 по 2027 год Европейский социальный фонд (точное название - Европейский социальный фонд плюс), который финансирует проекты по содействию занятости и социальной интеграции по всему ЕС, потратит более 88 миллиардов евро. И так поможет созданию "зеленых" рабочих мест, поддержке специализированных учебных программ, перепрофлированию - всем инициативам, которые способствуют ускорению перехода к зеленой и цифровой моделям экономики.