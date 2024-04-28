Войну в Газе обсудили на специальной сессии ВЭФ в Саудовской Аравии

By Euronews

Война в Газе негативно влияет не только на экономику региона, но и на глобальную экономику, заявили на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

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В Саудовской Аравии призвали к стабильности в регионе и предупредили о последствиях войны в Газе для мировой экономики.

В эти выходные в Эр-Рияде проходит специальная сессия Всемирного экономического форума, в рамках которой посредники продолжают попытки добиться перемирия между Израилем и ХАМАС.

"Мне говорили: "География больше не имеет значения. Глобализация, бла-бла-бла". В Украине идет борьба за территорию. И здесь, в Газе и в Палестине, идет борьба, война за территорию. Два народа сражаются за одну территорию. И единственное решение — пользоваться этой территорией вместе", — заявил на форуме глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал найти политическое решение, которое объединило бы Газу и Западный берег реки Иордан в одно независимое государство. Он потребовал от Тель-Авива немедленно прекратить удары по анклаву и заявил, что остановить вторжение Израиля в Рафах могут только США.

Через КПП в районе Рафаха в сектор Газа поступает большая часть гуманитарной помощи. В случае израильского наступления продолжать её поставки будет непросто.

В понедельник в Каире состоится новый раунд переговоров о перемирии. Ожидается, что туда приедут как делегация Израиля, так и делегация ХАМАС.