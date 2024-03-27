Россия - главная угроза безопасности Финляндии (SUPO)

By Euronews

Россия рассматривает Финляндию как объект для шпионажа и вредоносного влияния - SUPO

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Россия остается главной угрозой национальной безопасности Финляндии. К такому выводу пришли эксперты Службы безопасности и разведки страны (SUPO).

В ее ежегодном отчете отмечается, что Москва, направляющая нелегальных мигрантов на финские пограничные пункты, не изменит свое поведение, так как намерена держать Хельсинки в напряжении, чтобы вызвать недовольство членством Финляндии в НАТО.

"Россия рассматривает Финляндию как недружественное государство и как объект для шпионажа и вредоносного влияния", - говорится в докладе.

Однако война в Украине означает, что Россия не сосредоточена на Финляндии, а значит, военная угроза в ближайшее время маловероятна, считают эксперты.

Тем не менее SUPO предупреждает, что не стоит недооценивать операции российской разведки, хотя большинство русских, живущих в Финляндии, и не поддерживают действия российских властей и вряд ли могут стать влиятельной силой в финском обществе.