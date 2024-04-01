Лиссабон: наука и инновации "с человеческим лицом"

Новый центр инноваций при Высшем техническом институте Лиссабона – место встречи учёных, студентов, предпринимателей и всех тех, кто хочет, чтобы научный прогресс стал ближе к каждому.

Инновационный центр Técnico в Лиссабоне – новая точка притяжения исследователей, бизнесменов и жителей португальской столицы. После реконструкции здание открыто для посетителей.

"Здание преобразилось, – говорит профессор архитектуры Мигель Амаду, – при этом мы старались сохранить его облик. Мы применяли новые материалы с учётом более эффективных биоклиматических технологий".

Реконструкция вокзала Арку-ду-Сегу, построенного в 1904 году, проходила под знаком инноваций. Для повышения энергоэффективности были использованы новые материалы, такие как сталь.

"Здесь проходили железнодорожные рельсы, а мы установили в этом месте системы вентиляции и кондиционирования. Другими словами, обновление воздуха для обеспечения его качества внутри здания происходит снизу вверх, используя эффект термодинамики жидкостей, так что холодный и горячий воздух поднимаются и очищаются с помощью наших технических систем", – пояснил Амаду.

Благодаря новому зданию площадь кампуса Университета Лиссабона в Аламеде увеличилась на 5 000 кв. м. Главная цель – сделать научные достижения ближе к людям. Здесь есть выставочная зона и многоцелевой зал для проведения мероприятий.

"Знания обычно спрятаны за дверьми университетов и исследовательских центров, а мы хотим вывести их на свет, показать обществу, почему важно инвестировать в знания, вкладывать средства в науку, разработки и предпринимательство", –подчеркнул профессор Рожериу Коласу, президент Высшего технического института (IST).

"В чём ценность того, что мы делаем? Это витрина научного прогресса, вот в чём заключается наш концепт", – подытожил он.

Стоимость проекта составила 13 миллионов евро. Более 5 миллионов было профинансировано из европейских фондов. Инновационный центр Técnico взял на себя 7,5 миллионов евро – 58% от общего бюджета.

София Феррейра принимала участие в разработке дизайна этой учебной зоны, которая будет открыта 24 часа в сутки как для студентов, так и для широкой публики.

"У нас есть две разные зоны: одна, где студенты могут работать индивидуально, а также в группах, со столами на большее количество человек, и вторая – зона отдыха или лаунж-зона, где они могут заниматься с большим комфортом", – говорит студентка магистратуры.

Инновационный центр Técnico призван объединить университетское сообщество, бизнес и простых граждан.