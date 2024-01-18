Зеленский в Давосе потребовал конфисковать российские активы

By Euronews

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе Владимир Зеленский призвал конфисковать замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины.

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Президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы Запад конфисковал часть замороженных российских активов и направил их на восстановление разрушенной войной гражданской инфраструктуры Украины. Об этом Зеленский заявил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Эту идею поддержала Великобритания. Глава внешнеполитического ведомства королевства Дэвид Кэмерон оказывает давление на западные правительства, чтобы они согласились. Замороженные за границей российские активы составляют порядка 300 миллиардов долларов.

Дэвид Кэмерон, глава МИД Великобритании:"Мы уже заморозили эти активы. Вопрос в том, что мы должны делать дальше? Я думаю, что есть юридические, моральные и политические аргументы: когда Путин начал это незаконное вторжение, мир изменился, и мы должны измениться вместе с ним. Мы признаем, что находимся в более опасном, неопределенном и сложном мире, поэтому мы должны быть готовы к новаторскому мышлению в отношении того, как использовать эти ресурсы для помощи Украине".

Дмитрий Кулеба, Глава МИД Украины:"Нам нужны замороженные активы РФ, а не замороженный конфликт. Именно таким должен быть путь вперед, чтобы направить четкий сигнал всем в мире: если ты решаешься нарушить правила, ты будешь вынужден заплатить за это".

На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предложение конфисковать замороженные российские активы для восстановления Украины пиратством XXI века.

Ущерб, нанесенный войной сельскому хозяйству, энергетике (этот список можно продолжать) оценивается в один триллион долларов. Сумма продолжает расти. Средства на восстановление Украины необходимо найти. Что касается конфискации российских активов... Европейские банкиры опасаются, что это создаст сложный юридический прецедент, который может подорвать мировую финансовую стабильность.