Швейцария заморозила российские активы на миллиарды долларов

Швейцария заморозила российские финансовые активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков. Это около 8 млрд долларов. Данный шаг предпринят в связи с санкциями, введенными в отношении России из-за ее вторжения в Украину.

Спустя несколько дней после начала войны обычно нейтральная Швейцария решила присоединиться к санкциям Европейского союза против Москвы, обязав банки передавать информацию о клиентах или фирмах, ставших объектом санкций.

Швейцарским банкам запрещено принимать вклады от российских граждан, физических или юридических лиц, находящихся в России, на сумму более 100 000 франков.

В Швейцарии, которая является одним из популярных мест богатых россиян также было конфисковано 15 объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам и компаниям из России, попавшим под санкции.