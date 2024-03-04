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Политика ЕС. ЕС штрафует американскую компанию Apple на 1,84 млрд евро

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Логотип Apple Авторское право Kathy Willens/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
By Cynthia Kroet
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Брюссель обвиняет корпорацию в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке потокового вещания музыки для пользователей iPhone и iPad

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Поводом к антимонопольному расследованию стала жалоба шведского сервиса Spotify на необходимость повысить стоимость ежемесячной подписки из-за комиссии магазина приложений App Store.

Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер написала соцсети X:

"Apple нелегально ограничивала способность девелоперов информировать пользователей о более дешевых вариантах покупки музыки вне её экосистемы".

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