Брюссель обвиняет корпорацию в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке потокового вещания музыки для пользователей iPhone и iPad

РЕКЛАМА Поводом к антимонопольному расследованию стала жалоба шведского сервиса Spotify на необходимость повысить стоимость ежемесячной подписки из-за комиссии магазина приложений App Store. Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер написала соцсети X: "Apple нелегально ограничивала способность девелоперов информировать пользователей о более дешевых вариантах покупки музыки вне её экосистемы".