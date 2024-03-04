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Брюссель обвиняет корпорацию в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке потокового вещания музыки для пользователей iPhone и iPad
Поводом к антимонопольному расследованию стала жалоба шведского сервиса Spotify на необходимость повысить стоимость ежемесячной подписки из-за комиссии магазина приложений App Store.
Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер написала соцсети X:
"Apple нелегально ограничивала способность девелоперов информировать пользователей о более дешевых вариантах покупки музыки вне её экосистемы".