Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольных правил

Европейская комиссия пошла в новое наступление на Apple. Она обвиняет эту американскую компанию в нарушении антимонопольных правил Евросоюза путем устранения конкуренции за потоковую передачу музыки. Apple, якобы, заставляет производителей такого контента использовать её платежную систему App Store, которая взимает комиссию в размере 30% за подписку.

Брюссель расследует жалобу от службы потоковой передачи музыки Spotify, но дело затрагивает и другие компании.

«Мы обеспокоены тем, что правила Apple негативно влияют на её конкурентов, увеличивая затраты, снижая маржу их прибыли, а также уменьшая их привлекательность на платформе Apple, - сказала еврокомиссар по вопросам цифровой эры Маргрете Вестагер. - Условия Apple влияют на всех поставщиков потоковой передачи музыки, которые работают с Apple Music, в частности, на более мелких, таких как Deezer или Soundcloud."

Apple отрицает новые обвинения и даже заявляет, что сыграла важную роль в разработке Spotify. В пресс-релизе компания заявила о европейских регуляторах:

«Они опять хотят пользоваться всеми преимуществами App Store, но не думают, что им нужно что-либо за это платить. Аргумент Еврокомиссии в пользу Spotify являются противоположностью честной конкуренции».

Для шведской компании Spotify это «большой день», как сообщил её генеральный директор в Twitter, приветствуя объявленные Еврокомиссией меры в отношении Apple. «Мы приближаемся к созданию равных условий игры, которые так важны для всей экосистемы европейских разработчиков».

Четыре года назад Еврокомиссия уже оштрафовала Apple на 14 млрд евро за незаконные налоговые льготы в Ирландии. Теперь американской компании грозит штраф и настоятельное требование изменить свою политику.