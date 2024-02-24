Разгневанные фермеры снова в Париже, угрожая сорвать крупную ярмарку

By Euronews

Фермеры в Испании и Молдавии требуют справедливости и блокируют дороги

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Французские фермеры снова блокируют Париж своими тракторами в преддверии долгожданного Сельскохозяйственного салона. Сегодня он открыл свои двери и уже привлек внимание всех СМИ громкими заявлениями, выступлением президента Эммануэля Макрона и отменой ряда мероприятий. Некоторые фермеры накануне угрожали заблокировать ярмарку, одну из крупнейших в мире, чтобы напомнить французскому правительству о его обещаниях, данных несколько недель назад и до сих пор не выполненных.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от открытых дебатов с фермерами и эко-активистами, запланированными на день открытия ярмарки. Также французскому правительству пришлось отменить приглашение радикальной эко-группы "Восстание Земли", поскольку министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал их "эко-террористами". Затем крупнейший профсоюз фермеров FNSEA охарактеризовал инициативу Макрона как "циничную" и отказался принимать в ней участие. Поэтому президент отменил мероприятие.

В Испании протесты фермеров становятся масштабнее и многочисленнее. В пятницу в нескольких городах, таких как Леон, Теруэль и Памплона, собрались сотни фермеров, которые требуют более справедливых цен, более "дружественных" для фермеров "зеленых сделок". Фермеры по всей стране протестуют уже две недели. В понедельник несколько профсоюзов планируют провести масштабную акцию в Мадриде.

В Молдавии фермеры в пятницу надолго заблокировали крупный пограничный пункт с Румынией, требуя от правительства компенсаций и субсидий, а также возврата кредитов. Они также спрашивали о дешевом дизельном топливе, которое было обещано Румынией для весенней лесопильной кампании. Оно так и не поступило, поскольку молдавское правительство заявило, что ему негде его хранить. Позже в пятницу фермеры разблокировали КПП, но это уже не первый раз, когда они блокируют там дорогу своими тракторами в знак протеста.