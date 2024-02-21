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Греция: фермеры требуют от правительства финансовой помощи

Афины, Греция
Афины, Греция Авторское право Euronews
By Euronews
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Растущие доходы, жестка конкуренция, ущерб от стихийных бедствий. Фермеры Греции требуют поддержки правительства.

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Греческие фермеры, как и их коллеги из других европейских стран, выступают против аграрной политики Евросоюза и требуют поддержки правительства.

Манифестанты говорят о растущих расходах, жесткой конкуренции с импортной продукцией и ущербе от стихийных бедствий. Многие не испытывают оптимизма по поводу ближайшего будущего.

Фермер:"Ничего не будет сделано. Ничего!"

Euronews:"И что дальше?"

Фермер:"Я бы хотел, чтобы мы остались здесь с тракторами еще на два дня, чтобы мы могли оказать на них большее давление".

Euronews:"Вы считаете, что проблема европейская или греческая? Кто может предложить решение?"

Фермер:"В первую очередь - европейская. Но здесь, в Греции, у нас эти проблемы уже много лет. Каждый год одна и та же ситуация. Нам почти ничего не дают, и мы отступаем".

Фермер:"С нас достаточно. Мы больше не можем терпеть. Сельскохозяйственный сектор необходимо поддерживать. Нелогично, что правительство дает деньги богатым, СМИ и дает столько денег Украине. Надо что-то делать и для фермеров. Мы больше не можем держаться".

Аграрный сектор, говорят фермеры, это основа всего в современном обществе, и его поддержка в эти трудные времена должна быть абсолютным приоритетом для правительств.

Афины, Греция
Афины, ГрецияEuronews

Павлос Сатолиас, глава сельскохозяйственной ассоциации Калавриты:"Очень важно, что мы впервые добрались до офиса премьер-министра. Решение фермерского вопроса теперь находится в руках главы правительства. Протесты могут быть использованы для давления на ЕС. Новая аграрная политика ЕС неверная. Фермеры потеряли много денег. Мы надеемся на немедленные, среднесрочные и долгосрочные решения".

Греческие фермеры планируют продолжать блокаду автомагистралей, при этом последнее слово в вопросе о длительности акций будет за профсоюзами.

Яннис Карагиоргас, Euronews:"Эти тракторы — все, что есть у фермеров, вся их жизнь. Аграрии, которые привезли технику в Афины, говорят, что эта акция лишь начало их битвы за выживание. Они подчеркивают, что проблема фермеров может быть и европейской, но в основном это греческая проблема. Фермеры призывают премьер-министра Кириакоса Мицотакиса решить накопившиеся вопросы".

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