EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Стокгольм надеется преобразить свой центр с помощью запрета на использование автомобилей

Запрет на использование бензиновых и дизельных автомобилей будет распространяться на 20 кварталов в центре Стокгольма, включая улицы в районе Кунгсгатан
Запрет на использование бензиновых и дизельных автомобилей будет распространяться на 20 кварталов в центре Стокгольма, включая улицы в районе Кунгсгатан Авторское право Canva
By Angela Symons
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Ежегодно от загрязнения воздуха умирает 1000 жителей Стокгольма. Власти шведской столицы рассчитывают, что запрет на использование автомобилей позволит изменить эту ситуацию.

РЕКЛАМА

Столица Швеции вводит запрет на использование бензиновых и дизельных автомобилей в центре города с целью снижения уровня загрязнения и сокращения выбросов.

Новые правила вступят в силу 31 декабря 2024 года.

"В Стокгольме каждый должен иметь возможность дышать воздухом и не болеть", - написал член дорожного совета и депутат Ларс Стрёмгрен на сайте X (бывшем Twitter). Он уже представляет себе город с "местами для отдыха на открытом воздухе и большим количеством пространства для пеших и велосипедных прогулок".

Это первый случай, когда в стране вводятся столь жесткие экологические правила для автомобилей.

Где в Стокгольме будут запрещены автомобили с двигателем внутреннего сгорания?

Запрет на использование автомобилей распространяется на 20 кварталов в центре Стокгольма, включая улицы в районе Кунгсгатан, Биргер Ярлсгатан, Хамнгатан и Свеаваген.

По словам Стрёмгрена, именно в этих районах автомобили в основном осуществляют доставку. Переход на электромобили позволит не только повысить экологичность, но и сделать доставку более тихой, а значит, она сможет осуществляться круглосуточно, добавил он.

После вступления в силу запрета в конце 2024 года в этой зоне будет разрешено движение только электромобилей (EV) и газовых автомобилей с низким уровнем выбросов. Также будет разрешено движение подключаемых гибридных грузовых автомобилей.

Запрет не распространяется на автомобили экстренных служб и автомобили, имеющие разрешение для инвалидов.

Зона площадью 180 тыс. кв. м может быть расширена по результатам обсуждения в начале 2025 года.

Первоначально планировалось ввести ее и в Гамла-Стане - Старом городе, но от этих планов отказались. Вместо этого район станет в значительной степени пешеходной "городской экологической зоной", откуда уберут 130 парковочных мест, чтобы освободить площадь для пешеходов и велосипедистов, сообщает шведская телекомпания SVT Nyheter.

Стокгольм собирается позеленеть

Партия зеленых Швеции (Miljöpartiet), входящая в "красно-зеленую" коалицию, разработала планы по превращению Стокгольма к 2030 году в экологически чистый город.

В частности, речь идет о введении экологических зон с контролем автотранспорта в районах с плохим качеством воздуха, запрете на въезд автомобилей в определенные районы и в определенные дни, а также о снижении общего объема автомобильного трафика на 30% к 2030 году.

В документе отмечается, что ежегодно 1000 жителей Стокгольма умирают преждевременно из-за загрязнения воздуха, и эту цифру он надеется сократить с помощью новых мер.

В прошлом году Стрёмгрен объявил о выделении 2 млрд. евро на улучшение инфраструктуры для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта в Стокгольме.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Монблан стал ниже на два метра

Температурные рекорды сентября делают 2023 год самым теплым за всю историю

Токсичная шинная пыль – самый опасный источник загрязнения микропластиком?

Здоровье Загрязнение Стокгольм Легковые автомашины Электромобили