Съезд европейских ультраправых во Флоренции

В ответ на съезд ультраправых итальянские активисты из проевропейских организаций провели демонстрацию под флагами ЕС.

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Европейские ультраправые провели во Флоренции съезд по приглашению вице премьера Италии Маттео Сальвини, который заявил, что цель ультраправых — стать по крайней мере третьей по величине силой в Европарламента, чтобы влиять на принимаемые решения.

"Сегодня мы представляем итальянцам и всем европейцам иную идею Европы: Европу прав, а не Европу сокращений", — сказал Маттео Сальвини, являющийся одним из лидеров популистской Лиги Севера.

Лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен обрушилась с критикой на Еврокомиссию.

Герт Вилдерс, лидер победившей в Нидерландах ультраправой Партии свободы, также обратился к участникам по видеосвязи. По его словам, "политическое землетрясение в Нидерландах и Европе", может стать "началом волны побед на национальных выборах".

В ответ на съезд ультраправых итальянские активисты из проевропейских организаций провели демонстрацию под флагами ЕС, они пронесли по улицам Флоренции огромный 28-метровый баннер.