Запад осуждает Северную Корею за вооружение России ракетами

Европейский союз и Соединённые Штаты "самым решительным образом" осудили Северную Корею за поставку России баллистических ракет

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"Передача этого оружия увеличивает страдания украинского народа, поддерживает агрессивную войну России и подрывает глобальный режим нераспространения", - говорится в заявлении двух западных союзников, опубликованном в среду утром.

Коммюнике такого содержания подписали ещё почти 50 стран, включая Японию, Южную Корею, Аргентину, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Норвегию и Великобританию.

"Поставки летального оборудования вопиющим образом нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, которые Россия сама поддержала", - отметили они. Эти резолюции стали ответом на ядерную программу КНДР и наложили эмбарго на экспорт и импорт оружия из этой страны и в неё.

Коалиция прямо обвиняет Москву в том, что она запустила баллистические ракеты, поставленные Пхеньяном, в двух конкретных случаях: 30 декабря и 2 января. В эти дни Россия нанесла крупнейшие воздушные удары по Украине с момента начала полномасштабной войны в феврале 2022 года, в результате которых погибли более 30 человек и сотни получили ранения.

Ожесточенные обстрелы происходят в то время, когда боевые действия на земле в значительной степени приостановились из-за суровых зимних условий. Киев упрашивает Брюссель и Вашингтон усилить ему военную и финансовую поддержку, но пока безрезультатно.

Запад внимательно следит за развитием сотрудничества между Россией и Северной Кореей с момента личной встречи их руководителей Владимира Путина и Ким Чен Ына в сентябре. Последние шквальные атаки, похоже, подтверждают худшие опасения и придают новое тревожное измерение войне, которая приближается к двухлетней отметке.

Союзники предупредили о том, что партнёрство с Москвой принесет Пхеньяну "ценные технические и военные знания" и будет иметь "последствия для безопасности" Европы, Корейского полуострова, Индо-Тихоокеанского региона и всего мира.

"Мы также призываем Корейскую Народно-Демократическую Республику ответить на многочисленные и искренние предложения о возвращении к дипломатии, - заявили они. - Это единственный путь к прочному миру на Корейском полуострове".

Пока неясно, что Северная Корея может получить в обмен на свою помощь Кремлю. Ранее СМИ сообщали, что изолированная автократия стремится получать российские технологии, продовольствие и гуманитарную помощь.

"Мы внимательно следим за тем, что Россия предоставляет КНДР в обмен на экспорт оружия", - говорится в заявлении.