Россия выпустила десятки ракет по Украине и уронила бомбу на "ЛНР"

Российские войска подвергли новым массированным ударам города и села Запорожской, Хмельницкой, Днепропетровской и Харьковской областей Украины, а также - "нештатно" - город Рубежное в так называемой "Луганской народной республике"
По меньшей мере 4 человека погибли и десятки получили ранения в понедельник в результате новой серии массированных обстрелов Россией Украины.
Они затронули ряд городских районов, включая жилые дома и торговые центры в Запорожской, Хмельницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
Всего, по данным ВСУ, по Украине было выпущено более 50 ракет различных типов, 18 из них были перехвачены. Удалось также сбить все 8 беспилотников "Шахед".
"Ударило и полдома снесло, - рассказывает пострадавший Иван Смачелюк из Харьковской области. - Моя сестра, она тоже сначала была жива, это потом потолок упал, и ее тогда убило".
"Нештатные сходы бомб"
Министерство обороны России, как обычно, заявило, что его войска применили высокоточные ракеты дальнего радиуса действия морского и воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", для нанесения ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Бомбардировке подвергся и оккупированный город Рубежное в Луганской области - российский военный самолет случайно сбросил на него фугасную авибомбу ФАБ-250.
По данным украинских властей, есть жертвы, хотя оккупационная администрация это отрицает.
На прошлой неделе, также по ошибке, российская авиация разбомбила село Петропавловка в Воронежской области.
Там были повреждены около сотни домов, а также школа, Дом культуры и здание местной администрации.