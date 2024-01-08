Россия выпустила десятки ракет по Украине и уронила бомбу на "ЛНР"

By Euronews

Российские войска подвергли новым массированным ударам города и села Запорожской, Хмельницкой, Днепропетровской и Харьковской областей Украины, а также - "нештатно" - город Рубежное в так называемой "Луганской народной республике"

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По меньшей мере 4 человека погибли и десятки получили ранения в понедельник в результате новой серии массированных обстрелов Россией Украины.

Они затронули ряд городских районов, включая жилые дома и торговые центры в Запорожской, Хмельницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Всего, по данным ВСУ, по Украине было выпущено более 50 ракет различных типов, 18 из них были перехвачены. Удалось также сбить все 8 беспилотников "Шахед".

"Ударило и полдома снесло, - рассказывает пострадавший Иван Смачелюк из Харьковской области. - Моя сестра, она тоже сначала была жива, это потом потолок упал, и ее тогда убило".

"Нештатные сходы бомб"

Министерство обороны России, как обычно, заявило, что его войска применили высокоточные ракеты дальнего радиуса действия морского и воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", для нанесения ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Бомбардировке подвергся и оккупированный город Рубежное в Луганской области - российский военный самолет случайно сбросил на него фугасную авибомбу ФАБ-250.

По данным украинских властей, есть жертвы, хотя оккупационная администрация это отрицает.

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На прошлой неделе, также по ошибке, российская авиация разбомбила село Петропавловка в Воронежской области.

Там были повреждены около сотни домов, а также школа, Дом культуры и здание местной администрации.