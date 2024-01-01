Есть ли польза для здоровья от "сухого января"?

Наступил месяц моктейлей и безалкогольного вина? Врачи считают, что период воздержания, даже ограниченный по времени, полезен для здоровья.

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Новый год – новый я... Начало января – время обещаний, большинство из нас говорит, что будет работать над собой, займётся спортом, засядет за книги.

Некоторые также клянутся сократить потребление алкоголя. Вокруг этого сложилась постпраздничная традиция, также известная как "сухой январь", т. е. отказ от спиртного на целый месяц.

Но действительно ли это работает? Разбираемся в "Кубе".

Сейчас лента ваших соцсетей, вероятно, наводнена постами о самосовершенствовании. Возможно, кто-то из ваших близких даже объявил, что не выпьет не капли в течение 31 дня.

Но может ли столь краткосрочный отказ от алкоголя принести реальную пользу здоровью?

Мы задали этот вопрос доктору Радживу Джалану, профессору гепатологии в Университетском колледже Лондона (UCL), который изучал последствия "сухого января".

"Соблюдение "сухого января" приносит значительную пользу здоровью. Самое важное, что мы наблюдали у пациентов, – это прилив энергии, улучшение концентрации внимания и качества сна. Большинство из участников похудели почти на 2-3 килограмма за месяц", – отмечает эксперт.

"Через 3-6 месяцев мы проверили, как повлиял на них "сухой январь". И в целом они чувствовали себя настолько хорошо в этот месяц, что просто боялись пить, особенно в течение недели. В последующие полгода их потребление алкоголя оставалось на низком уровне", – добавил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, безопасного уровня потребления алкоголя не существует. И отказ от спиртного – единственный способ избежать его пагубного воздействия.

Почти каждый пятый европеец сообщил, что в 2019 году хотя бы раз в месяц прибегал к крепким напиткам и выпивал более 6 доз алкоголя за один присест.

Однако некоторые эксперты предупреждают, что "сухой январь" может вызвать негативный эффект бумеранга, как ограничительная диета, когда сначала воздерживаешься, а потом срываешься.

Британский фонд защиты печени предлагает не употреблять алкоголь два-три дня в неделю, чтобы печень могла регулярно восстанавливаться, а не воздерживаться в течение месяца, а затем возвращаться к старым привычкам.

Но, по словам Джо Марли, директора по связям с общественностью Alcohol Change UK, организации, которая начала кампанию "сухой январь" в 2013 году, исследования показали обратное: "Это миф, что участие в акции "сухой январь" вызывает у эффект бумеранга. 7 из 10 человек пьют более осознанно, с меньшим риском для здоровья, даже спустя шесть месяцев. Так что на самом деле нет никаких доказательств того, что в конце января люди возвращаются к старым привычкам".

Так есть ли те, кому не стоит объявлять январь "сухим"? По мнению всех экспертов, с которыми мы беседовали, кампания предназначена для пьющих умеренно, в кругу друзей, а не для людей, стремящихся к выздоровлению.

Но если "сухой январь" кажется вам слишком пугающим, вы можете попробовать январь "влажный", суть которого – пить меньше, чем обычно, и только по особым случаям, таким как день рождения или свадьба.

Спасибо за верность "Кубу" и счастливого Нового года!