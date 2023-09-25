Алкоголь заклеймят: в Ирландии вводят обязательную маркировку, ЕС присматривается к этой инициативе

By Amaranta Zermeño

С 2026 года в Ирландии покупателей будут предупреждать о вреде алкоголя для здоровья, рисках онкологических заболеваний и разрушения печени. Подобные надписи на этикетках могут появиться и в других странах Евросоюза. Резко против производители вина во Франции, Италии и Испании.

"Употребление алкоголя вызывает__заболевания печени", "Существует прямая связь между употреблением алкоголя и развитием рака" – вскоре ирландцы увидят эти фразы на бутылках вин и других спиртных напитков.

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Ирландия – первая страна в мире, где продавцов обяжут маркировать алкогольную продукцию яркими предупреждениями в вреде для здоровья. С мая 2026 года, когда закон вступит в силу, на этикетках появятся профилактические надписи, подобные тем, которые уже давно "украшают" пачки сигарет.

В континентальной Европе медицинское сообщество призывает Брюссель последовать примеру Дублина.

"Мы считаем, что потребители имеют право получать достоверные данные об алкоголе, включая подробную информацию о рисках, – говорит Рэй Уолли, заместитель председателя Постоянного комитета европейских врачей. – Мы также хотели бы, чтобы Еврокомиссия как можно скорее опубликовала обзор законодательства стран ЕС. "Европейские врачи" готовы поддержать инициативы национальных правительств, подобные ирландской".

Помимо традиционного сообщения об опасности употребления алкоголя во время беременности, в Ирландии на этикетках будет указываться информация о количестве калорий, а также о риске развития рака и других заболеваний печени.

Кроме того, покупателям предложат узнать больше о влиянии алкоголя на организм на сайт Ирландской службы здравоохранения.

По данным организации Action Alcohol Ireland, в Ирландии ежегодно регистрируется 1000 новых случаев рака, связанных с употреблением алкоголя. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet в 2019 году, показало, что ирландские девочки-подростки занимают третье место в мире по уровню потребления алкоголя в своей возрастной категории. Около двух третей из них (61%) сообщали об излишнем пристрастии к спиртному.

Фронда винного лобби

В Брюсселе ирландцам дали "зелёный свет" на размещение профилактических надписей, но эта новость вызвала панику среди производителей алкоголя на всём континенте.

"Решение Еврокомиссии – это серьёзный удар и чрезвычайно опасный прецедент", –заявили во Французской федерации экспортёров вина и спиртных напитков (FEVS).

На долю Франции, Италии и Испании приходится 47% всех бутылок вина, продаваемых в мире. В ответ на действия ирландских властей "винная коалиция" заявила о намерении оспорить решение брюссельских чиновников. В Еврокомиссии ещё не получали никаких документов от трёх стран, там подчёркивают, что ирландское законодательство не угрожает единому рынку.

QR-революция

Поскольку в июне следующего года обносится состав Европарламента, эта тема, несомненно, будет обсуждаться во время предвыборной гонки.

С декабря 2023 года производители вина будут обязаны указывать энергетическую ценность напитка в килоджоулях или килокалориях на 100 мл. QR-код также должен будет указывать список ингредиентов. Как правило, это ферментированный виноградный сок, сульфиты, сахар, винная, лимонная и молочная кислоты и ещё порядка двух десятков добавок.

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Европейцы выпивают 1% ВВП

"Мы не считаем ирландский закон чем-то полезным или правильным с точки зрения гармонизации внутреннего рынка. К тому же необходимо сделать важную оговорку: в подобных дискуссиях термин "Европа" обычно относится к Европейскому региону ВОЗ, в который входят 53 страны. Это пространство от Лиссабона до Владивостока, включая Турцию и многие республики Центральной Азии", – отмечает Адам Ульрих, генеральный директор Spirits Europe.

По данным агентства Eurostat, в 2021 году домохозяйства 27 стран единой Европы потратили на алкогольные напитки 128 млрд евро, а это почти 1% ВВП ЕС. Возглавили список Латвия, Эстония и Польша.

"Миллион смертей"

Употребление алкоголя, причём не всегда чрезмерное, может обернуться болезнями, инвалидностью и даже привести к летальному исходу. Не говоря уже об экономических последствиях для общества.

"ВОЗ собирает данные по всем странам, мы чётко видим следующую цифру: 1 миллион смертей связан с употреблением алкоголя. Это совокупный показатель, охватывающий 53 страны Европейского региона, – утверждает Карина Феррейра-Боржес, региональный советник по вопросам алкоголя, запрещённых наркотиков и тюремного здравоохранения ВОЗ.– Есть три направления, по которым можно работать: ценообразование, доступность и ограничение сбыта. У нас накопилась доказательная база, это действенные и экономически эффективные методы. Они оказывают огромное влияние на снижение смертности из-за факторов, связанных с употреблением алкоголя, и, следовательно, на рост продолжительности жизни".