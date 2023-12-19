Брюссель продлевает торговое перемирие с Вашингтоном

Европейский союз продлил торговое "перемирие" с Соединенными Штатами еще на 15 месяцев. Тем самым предотвращено автоматическое введение многомиллиардных пошлин на трансатлантический товарооборот

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В конце этого года истекал срок действия** соглашения**, заключенного между Брюсселем и администрацией Байдена в октябре 2021 года для урегулирования торгового спора, начатого Трампом в отношении импорта алюминия и стали.

Обе стороны стремились найти решение и избежать повторного введения тарифов на торговлю стоимостью в миллиарды евро. Но переговоры в октябре в Вашингтоне президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем не привели к прорыву.

Недавно объявленная приостановка действия тарифов продлится до момента вступления в должность следующего хозяина Белого дома.

"Это важное продление стало результатом интенсивного взаимодействия с США, - заявил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис. - Мы обеспечиваем нашим импортерам и экспортерам стабильность рынка и деловую уверенность для продолжения бесперебойной торговли".

В 2018 году администрация Трампа ввела тарифы на сталь и алюминий, ввозимые из ЕС в США, заявив, что такая продукция иностранного производства представляет угрозу национальной безопасности. По данным Еврокомиссии, пошлины, установленные на уровне 25% на сталь и 10% на алюминий, ударили по торговле на сумму 6,4 млрд евро.

В ответ ЕС ввел тарифы стоимостью 2,8 млрд евро на ряд американских товаров, поступающие на его рынок, таких как виски Бурбон, мотоциклы Harley-Davidson и моторные лодки.

В рамках сделки 2021 года Евросоюз временно отменил ответные тарифы, поскольку США разрешили ввозить к себе без пошлин ограниченные объемы металлов, произведенных в ЕС.

Сегодняшняя сделка была названа важным достижением, позволившим избежать повторного введения тарифов. Однако временное соглашение все еще является барьером для экспортеров ЕС, которые продолжают платить миллионы евро в виде пошлин каждый год за торговлю, превышающую тарифные квоты.

Глава торгового ведомства ЕС Домбровскис заявил в понедельник, что перемирие позволит обеим сторонам "продолжить переговоры о полной и постоянной отмене введенных Трампом тарифов".

Эти переговоры сосредоточены на так называемом "клубе зеленой стали", цель которого - обложить налогом производителей стали в зависимости от углеродоемкости их металла. Пока что этот план зашел в тупик из-за сравнительно более высокого порога экологических стандартов импорта, установленного Европейским союзом.