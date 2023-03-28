ЕС обещает Молдавии "полную поддержку"

Председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе официального визита в Кишинев заверил, что Молдавия может рассчитывать на полную поддержку ЕС в условиях российской военной агрессии. Он сообщил, что ЕС предоставил стране более миллиарда евро помощи и готовит новый пакет, а также анонсировал возможное начало переговоров о вступлении Молдавии и Украины в ЕС в декабре.

"Молдавия — страна-кандидат на вступление в ЕС , это историческая возможность для вашей страны и для вашего народа. И я абсолютно уверен, что этой возможностью нужно воспользоваться и что это будет сделано. Россия продолжает нападать на свободный народ Украины, и Молдавия сильно пострадала из-за войны России против Украины. Вы все чаще становитесь мишенью российской военной разведки", — сказал Шарль Мишель.

В последние недели в Молдавии прошли несколько акций протеста, организованных пророссийской оппозицией, с призывом к отставке проевропейского правительства. Президент Майя Санду обвиняет Россию в попытке дестабилизировать страну.