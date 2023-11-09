Тысячи украинских фур застряли на польской границе

Более 20 000 транспортных средств заблокированы на границе между Украиной и Польшей, которую польские водители грузовиков парализуют с начала недели

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Протестующие польские дальнобойщики возмущены "несправедливой конкуренцией со стороны своих соседей". В частности, они требуют восстановить разрешение на въезд для своих украинских конкурентов, чтобы сократить их численность. Украинские перевозчики, не подчиняющиеся европейским стандартам, как польские, могут предложить гораздо более дешевый сервис.

Очереди на протяжении недели неуклонно росли, и сейчас они растянулись на 40 километров. Водители, которые ждут здесь сутками, рассказывают:

_"Мы едим то, что принесли из дома. Мы можем приготовить чай или кофе, если у кого-то есть газовый баллон. Если нет - то едим всухомятку. Видите - здесь канава и поле, ни туалетов, ничего".

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"Мы ходим на границу, чтобы спросить у поляков, что они думают. Может быть, они платят за нас налоги, кормят наши семьи? Может быть, у них есть какая-то информация".

Ранее рынок регулировался, но в прошлом году Брюссель отменил систему разрешений для украинских перевозчиков, чтобы помочь стране, где идёт война. Однако польские перевозчики утверждают, что теряют бизнес и обвиняют правительство в бездействии

Этот инцидент знаменует собой новую заминку в отношениях между Киевом и Варшавой, которые в последние месяцы обострились, в частности, из-за разногласий по поводу экспорта украинского зерна в Европу через Польшу.

Польша, принявшая сотни тысяч бегущих от войны украинцев, уже более полутора лет является одним из основных доноров военной помощи Украине.