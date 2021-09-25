Осторожно: дезинформация!

"США, Великобритания, а теперь и Германия. Перед решающими выборами, когда эмоции зашкаливают, а избирательная кампания накалена до предела, опасность распространения дезинформации в Интернете и в средствах массовой информации возрастает в разы. За последний месяц Euronews обнаружил множество примеров ложных заявлений о избирательном процессе в Германии. Приведу два примера.

Этот "твит" был опубликован ранее в сентябре. На помещённом здесь видео мужчина утверждает, что он может вскрыть немецкую урну для голосования с помощью обычных кухонных ножей. Таким образом он преподносит ложь как свидетельство того, что голосами можно манипулировать, а значит, и фальсификация выборов возможна. Но эта публикация была опротестована. На запрос Euronews в Федеральной избирательной комиссии Германии заявили, что это видео - фейк. В другом заявлении они подтвердили, что урны для голосования в стране защищены, и доступ к ним без особого разрещения невозможен:

"Урну для голосования нельзя открывать досрочно, а избирательные участки постоянно контролируются членами избирательной комиссии и помощниками по выборам".

Таким образом, граждане не могут вскрыть урну для голосования обычными кухонными ножами.

Еще одно ложное заявление, распространяющееся в Интернете, было опубликовано другим пользователем Twitter. Этот человек говорит, что нужно пройти все этапы вакцинации от COVID-19 и иметь ковид-пропуск, позволяющий войти на избирательный участок и проголосовать лично. Но это утверждение также неверно: таких предписаний не существует, и в законодательстве Федеративной респблики Германии ничего такого нет. В дополнительном заявлении Избирательной комиссии в социальных сетях говорится, что "непривитые и не прошедшие тест граждане также могут воспользоваться своим правом голоса, они лишь должны соблюдать соответсвующие санитарные меры".

Таким образом, второе сообщение в Twitter также оказалось ложным.

Дезинформации в Германии сейчас много, так было и на предыдущих выборах. Будьте осторожны с тем, что вы видите в Интернете, и подумайте хорошенько, прежде чем поделиться этим с другими.