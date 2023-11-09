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Молдавия "будет преследовать пророссийских олигархов" - глава МИД

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску
Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Mared Gwyn JonesSandor Zsiros
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Министр иностранных дел стремящейся в Евросоюз Молдавии заявил, что она будет преследовать пророссийских олигархов, которые используют методы гибридной войны для дестабилизации обстановки в стране

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Нику Попеску дал об этом интервью Euronews через несколько часов после того, как высший орган исполнительной власти Евросоюза одобрил начало официальных переговоров о вступлении Молдавии в ЕС. Глава МИД признал, что борьба с "токсичным" российским влиянием является непростой задачей.

"У нас сложная ситуация с криминальными олигархами, которые пытаются дестабилизировать Молдавию, - пояснил министр. - Действуя вместе с Россией, они вливают десятки миллионов евро в молдавскую партийную и политическую систему в попытке купить выборы". 

Проведенные на днях в Молдавии местные выборы были омрачены сообщениями о вмешательстве России. Президент Майя Санду предупредила, что "проплаченные Кремлем" партии пытаются подчинить страну иностранным интересам.

"Мы будем продолжать работать в Молдавии, в сотрудничестве с Европейским союзом и нашими партнерами, чтобы ограничить токсичное влияние олигархов на молдавскую политическую систему и их попытки разрушить нашу страну с помощью гибридных атак", - добавил Попеску.

В соответствии с представленными в среду рекомендациями Брюсселя, лидеры Евросоюза могут одобрить начало официальных переговоров о вступлении в ЕС как Молдавии, так и Украины уже в середине декабря.

Это первый случай, когда Еврокомиссия дает добро на переговоры о членстве до того, как страны-кандидаты полностью удовлетворят необходимым критериям, проведут судебную реформу и искоренят коррупцию.

В среду высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам, что Кишинев завершил "более 90% своих реформ".  Это значит, что Молдавия  опережает Украину в подготовке к переговорам.

Посмотрите интервью с министром иностранных дел Молдовы, кликнув на фотографию Нику Попеску в верхней части страницы.

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