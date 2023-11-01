Иран и Турция опасаются распространения войны

Иран и Турция настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа, опасаясь распространения войны на весь регион. Папа римский Франциск помолился за страдающих из-за войн.

РЕКЛАМА

Иран пригрозил вмешаться в конфликт Израиля с ХАМАС, если в ближайшее время не будет достигнуто прекращение огня в секторе Газа.. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян во время визита в Турцию.

Его турецкий коллега Хакан Фидан обвинил Евросоюз в нежелании способствовать прекращению огня и поделился обеспокоенностью по поводу возможного распространения конфликта на Сирию и остальную часть региона.

Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции:

"Теперь у нас есть опасения по поводу географического распространения конфликта. Мы также обсуждали это с нашим иранским братом, и он только что сказал, что есть серьезные признаки того, что другие вооружённые элементы в регионе могут вмешаться в конфликт, если ситуация не изменится. /.../ Перед лицом такой реальности прекращение огня и мир стали необходимы, чем когда-либо".

With each passing day, as the situation becomes more and more dire, this is more urgent than ever.



The safety and the protection of civilians is not only a moral, but a legal obligation. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 1, 2023

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что пришёл в ужас от большого числа жертв после нападения Израиля на лагерь беженцев "Джебалия", и подчеркнул, что защита гражданского населения не только моральное, но и юридическое обязательство.

В серии сообщений, опубликованных на X, Боррелл настаивал на том, что право Израиля на самооборону должно быть уравновешено обязательством щадить гражданское население в максимально возможной степени.

Тем временем Иордания отозвала своего посла из Израиля. Он вернется в Тель-Авив только в том случае, если Израиль положит конец гуманитарному кризису в секторе Газа.

Во время чтения молитвы Angelus в праздник Всех Святых, папа римский Франциск призвал вреующих, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане не забывать о людях, страдающих от сегодняшних войн в Украине, в Израиле и в Палестине.