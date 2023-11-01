Согласно разведданным британского ведомства, ЧВК "Редут", курируемая российской разведкой, набирает женщин для участия в боевых действиях в качестве снайперов и операторов БПЛА.

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По данным Министерства обороны Великобритании, в России начали активнее привлекать женщин для участия в боевых действиях в Украине.

В ежедневной сводке разведданных за понедельник ведомство сообщило, что частная военная компания "Редут", подконтрольная государству, набирает женщин в отряды снайперов и операторов беспилотников в добровольческий батальон "Борз".

Считается, что деятельность компании, ранее известной как "Щит", курируется непосредственно российской службой внешней разведки ГРУ.

"Редут", занимающийся в частности обеспеченем охраны коммерческих предприятий страны, был развёрнут в Украине ещё в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

По имеющимся данным, его наёмники - в основном бывшие российские спецназовцы и бойцы ЧВК "Вагнер" - в первые дни войны участвовали в операции с целью убийства украинского президента Владимира Зеленского.

МО Великобритании, ссылаясь на заявление министра обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает, что в настоящее время в боевых действиях в Украине участвуют 1100 женщин. Это, по оценкам, составляет 0,3% от численности вооруженных сил России. При этом, большинство их военнослужащих-женщин задействованы в медицинском и продовольственном обеспечении.

Есть вероятность того, что примеру ЧВК "Редут" по привлечению женщин для выполнения боевых задач могут последовать различные подразделения ВС РФ, считают в британском оборонном ведомстве.

Российская армия, согласно многочисленным источникам, понесла большие потери за 20 месяцев конфликта в Украине и, вполне возможно, ищет способы для пополнения своих рядов.

Что касается украинских вооружённых сил, то там женщины пока занимают лишь очень небольшую часть боевых позиций. Но не стоит забывать традицию, существовавшую в советской армии во время Второй мировой войны, когда сотни тысяч миномётчиц, пулемётчиц, снайперов, радисток и т. д. сражались на передовой, отмечает МО Британии.

По данным Insider, в ходе первого российского наступления на Киев - в самом начале вторжения - "Редут" понёс тяжёлые потери, лишившись до 90% своего боевого состава.

Оставшимся в живых наёмникам были предложены контракты с российской армией, что позволило Минобороны РФ восполнить и эффективно контролировать эти силы.