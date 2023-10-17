Эксперт опасается волны терактов в Европе после брюссельского

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Брюссельская полиция завершила баллистическую экспертизу и опечатала кафе, где утром во вторник был застрелен подозреваемый в терроризме Абдеслам Лассуэд. На тротуаре все еще видны знаки, обозначающие место, куда попала пуля. 45-летний выходец из Туниса, незаконно находившийся в Бельгии, убил из автомата двух шведских футбольных болельщиков в понедельник вечером перед матчем Бельгии со Швеция. В Швеции в последнее время неоднократно происходило сожжение Корана.

Один местный житель был напуган утренней стрельбой.

«Меня разбудил шум в 6:20 утра, и я больше не мог спать. Я чувствовал тревогу. Мне было очень страшно».

Нападение в бельгийской столице стала вторым за несколько дней терактом в Европе после того, как на прошлой неделе уроженец России Мохаммед Могучков убил учителя во французском городе Аррас. Наш корреспондент передаёт:

«На улицах Брюсселя в настоящее время спокойно после теракта в понедельник вечером, но ощущается напряженность. Многие задаются вопросом, столкнется ли Европа после событий на Ближнем Востоке с новой волной террора в ближайшем будущем».

Шандор Жирош попросил спрогнозировать дальнейшее развитие этих событий бельгийского эксперта по терроризму Клода Монике:

«Я думаю, что нас ждет волна терроризма по всему миру. Она может быть в Европе, она уже в Европе. Сегодня это во Франции и Бельгии, завтра это может быть в Соединенных Штатах, где угодно. Последует террористический шок, спровоцированный тем, что происходит на Ближнем Востоке. События в Израиле и Газе дадут новую мотивацию, новый стимул, который позволит джихаду возродиться и усилиться. Мы должны понимать, что основная проблема - это радикальный ислам и то, что стоит за ним, а терроризм - это всего лишь оружие. Его достают, когда есть предлог, чтобы его использовать".

Клод Монике добавил, что риск крупных скоординированных терактов в странах Евросоюза невелик, поскольку для этого не осталось групп заговорщиков. Спецслужба научились перехватывать из разговоры. Но становятся о более вероятны нападения со стороны отдельных лиц, у которых есть для этого оружие.

«Сегодня более возможны индивидуальные диверсии или нападения очень маленькими группами родствеников и друзей. Могучков, человек, совершивший убийство в Аррасе, работал со своей семьей, своим младшим братом, двоюродным братом, своим старшим братом, который уже сидел в тюрьме. Такое мы будем видеть все чаще. И этому очень сложно противостоять. Спецслужбы способны нейтрализовать преступную сеть, потому что её участникам нужно общаться, звонить по телефону, писать друг другу электронные письма, им нужно встречаться. Но если вы готовите нападение только со своим братом, никто этого не увидит».

Эксперт по терроризму выразил мнение, что правительства стран Евросоюза должны улучшить сбор и разведывательной информации и лучше ею обмениваться.