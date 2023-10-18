By Euronews

В понедельник во время футбольного матча экстремист открыл огонь по группе шведских болельщиков

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В Брюсселе премьер-министры Бельгии и Швеции почтили память жертв теракта. В понедельник во время футбольного матча между сборными двух стран экстремист открыл огонь по груgпе шведских болельщиков. Двое погибли, третий остаётся в больнице. Предполагаемый преступник позже был смертельно ранен во время задержания. Власти Бельгии сообщили, что это 45-летний выходец из Туниса, проживавший в королевстве нелегально.

Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии:

«Это нелёгкая борьба. Мы видели это на протяжении последних лет. Это бой, который мы должны выиграть, и я хочу сказать, что мы его выиграем, и сделаем это вместе».

Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции:

«Защита общества, отстаивание и соблюдение наших ценностей — это ключевой момент. Мы не отказываемся от наших ценностей. Это не мы должны менять образ жизни».

Во вторник отборочные матчи Чемпионата Европы начинались с минуты молчания в память об убитых болельщиках. Встречу между Бельгией и Швецией, первый тайм которой закончился со счётом 1:1, решили не доигрывать.