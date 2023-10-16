Стрельба в Брюсселе: убиты 2 шведа с израильским флагом

By Euronews

По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы в Брюсселе: местные СМИ сообщают, что нападавший застрелил футбольных болельщиков сборной Швеции, в машине которых был израильский флаг

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Два человека были убиты в понедельник вечером в результате стрельбы в Брюсселе, подозреваемый скрывается. Об этом сообщило агентство "Франс Пресс" со ссылкой на прокуратуру бельгийской столицы.

На видео, размещенном на сайте фламандской газеты Het Laatste Nieuws, видно, как стрелок в флуоресцентной оранжевой куртке произвел несколько выстрелов из автоматической винтовки, а затем скрылся на скутере. Представитель прокуратуры сказал, что в связи с инцидентом начато расследование, не имея возможности сразу прокомментировать мотив.

Как сообщается, нападавшмй выкрикивал "Аллах Акбар!" и заявил о своей принадлежности к группировке "Исламское государство", утверждая, что таким образом "решил отомстить за мусульман".

Местные СМИ пишут, что погибшие - шведы и на них были майки футбольной сборной скандинавской страны, которая приехала в Брюссель на матч Отборочного турнира чемпионата Европы со сборной Бельгии. При этом, по словам очевидцев, в их автомобиле был израильский флаг.

После нападения Бельгия, по данным издания La Libre, подняла уровень террористической опасности до 4, максимального, что означает ее "серьезность и неизбежность.

Матч Бельгия-Швеция был прерван в перерыве - шведские игроки отказались возобновлять матч, и бельгийцы с этим согласились. Президент Шведской футбольной ассоциации был эвакуирован. Болельщиков, присутствовавших на стадионе, а также журналистов взяли под усиленную охрану.