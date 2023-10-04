Страны Евросоюза согласовали правила борьбы с миграционными кризисами

Достигнутое в среду предварительное соглашение открывает путь к установлению общих правил управления неожиданным массовым прибытием лиц, ищущих убежища, что является важнейшим элементом миграционной реформы

Сделка по так называемому Кризисному регламенту была заключена на встрече в Брюсселе постпредов при ЕС. Им было поручено завершить работу, начатую министрами внутренних дел на прошлой неделе. Тогда Италия неожиданно заблокировала проект документа.

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Италия оспаривала небольшую часть законопроекта, касающуюся поисково-спасательных операций в Средиземном море. Рим считает, что действия судов благотворительных организаций привлекают все больше мигрантов к европейским берегам.

Германия, чей голос был необходим для получения квалифицированного большинства, выступила в защиту этих операций, заявив, что спасение людей на море - это юридический, гуманитарный и моральный долг. Италия ранее критиковала немецкое правительство за государственное финансирование деятельности этих благотворительных организаций.

Противостояние между Римом и Берлином сорвало предпринятую на прошлой неделе попытку договориться несмотря на то, Мадрид представил новый компромиссный текст. После консультаций с правительствами своих стран послам удалось найти выход из тупика в начале дня в среду.

"Договорились! Послы ЕС достигли соглашения по регламенту, регулирующему кризисные и форс-мажорные ситуации в области миграции и убежища", - сообщила в соцсетях нынешний председатель ЕС Испания.

Конкретные детали не были немедленно предоставлены.

Теперь Совет ЕС будет использовать это предварительное соглашение в качестве совместной позиции стран-членов на переговорах с Европарламентом.

Что такое кризисный регламент?

Кризисный регламент устанавливает правила, которые будут применяться в исключительных случаях, когда системе предоставления убежища в блоке угрожает внезапное и массовое прибытие мигрантов, как это было во время миграционного кризиса 2015-2016 годов.

Чтобы справиться с таким неожиданным наплывом, странам-членам будет разрешено применять более жесткие меры, например, удерживать просителей убежища на границе в течение длительного времени, пока рассматриваются их заявки на предоставлении международной защиты.

Содержание под стражей просителей, получивших отказ, также может быть продлено сверх установленного законом максимального срока в 12 недель до завершения процесса возвращения.

Кризисный регламент предусматривает возможность ускоренного рассмотрения заявок о предоставлении убежища лиц, спасающихся от чрезвычайной опасности, например, вооруженного конфликта. Такая специальная схема позволит обойти обычную систему предоставления убежища, которая отличается громоздкостью и длительностью, и предоставить беженцам немедленный доступ к месту жительства, работе, образованию и социальной помощи.

Это похоже на временную защиту, предоставленную миллионам украинцев, спасавшихся от агрессивной войны России и нашедших убежище в ЕС.