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Страны Южной Европы не достигли прорыва в вопросах миграционной политики

Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони
Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони Авторское право LUDOVIC MARIN/AFP
By Андрей Позняков
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Без заметных результатов завершился саммит лидеров южных стран ЕС на Мальте, где обсуждался миграционный кризис.

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Лидеры и главы правительств южных стран Европейского союза провели регулярную встречу для обсуждения насущных проблем региона. Одной из главных тем для делегаций девяти государств и представителей руководства ЕС стал миграционный кризис. 

Италия, столкнувшаяся с рекордным потоком нелегалов, призывала соседей проявить солидарность и принять часть просителей убежища в Европе. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркивала важность этой темы для всех в преддверии неформальной встречи Европейского совета в Гранаде:

«Я думаю, что есть желание решать этот вопрос (миграции) серьезно, конкретно и быстро. Я говорю так не потому, что воспринимаю это как нечто само собой разумеющееся».

В кулуарах саммита на Мальте Джоржа Мелони провела переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эмануэлем Макроном. Сообщается, что они обсуждали предложенный Брюсселем проект реформы общей миграционной политики Евросоюза.

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