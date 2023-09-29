Страны Южной Европы не достигли прорыва в вопросах миграционной политики

Без заметных результатов завершился саммит лидеров южных стран ЕС на Мальте, где обсуждался миграционный кризис.

РЕКЛАМА

Лидеры и главы правительств южных стран Европейского союза провели регулярную встречу для обсуждения насущных проблем региона. Одной из главных тем для делегаций девяти государств и представителей руководства ЕС стал миграционный кризис.

Италия, столкнувшаяся с рекордным потоком нелегалов, призывала соседей проявить солидарность и принять часть просителей убежища в Европе. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркивала важность этой темы для всех в преддверии неформальной встречи Европейского совета в Гранаде:

«Я думаю, что есть желание решать этот вопрос (миграции) серьезно, конкретно и быстро. Я говорю так не потому, что воспринимаю это как нечто само собой разумеющееся».

В кулуарах саммита на Мальте Джоржа Мелони провела переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эмануэлем Макроном. Сообщается, что они обсуждали предложенный Брюсселем проект реформы общей миграционной политики Евросоюза.