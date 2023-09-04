Международная комиссия пока не нашла достаточных доказательств геноцида в Украине

By Euronews

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине пока не нашла достаточных доказательств того, что действия российских военных в стране должны быть квалифицированы как геноцид, однако ее руководитель заявил, что зафиксировано "большое количество военных преступлений".

У Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине пока нет достаточных доказательств, чтобы признать действия российских военных в стране геноцидом, сообщил ее председатель Эрик Мёсе.

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При этом он подчеркнул, что армия РФ совершила в Украине множество военных преступлений.

На данный момент мы не располагаем достаточными доказательствами, которые соответствовали бы юридическим требованиям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него Эрик Мёсе глава международной комиссии

"Мы проводим расследование шаг за шагом. На данный момент мы не располагаем достаточными доказательствами, которые соответствовали бы юридическим требованиям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - сказал Мёсе на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 4 сентября.

По его словам, "нарушения включают умышленные убийства, незаконное заключение, пытки, изнасилования и другие виды сексуального насилия, незаконное перемещение и депортацию".

Часть указанных действий квалифицируется как военные преступления.

"Некоторые из них, если они будут подтверждены дальнейшими доказательствами, могут быть приравнены к преступлениям против человечности", - отметил Мёсе.

Глава комиссии подчеркнул важность того, чтобы российские власти "обеспечили привлечение к ответственности всех виновных". Он добавил, что комиссия также расследовала "несколько нарушений со стороны Вооруженных сил Украины".

Россия отрицает, что ее военные совершают военные преступления в Украине.